سيارات جديدة 2026 سيدان في السوق السعودي

يضم سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: مرسيدس A200 ، وسوبارو WRX، وأودي A5، ولكزس LS، وبايك يو 5 بلس هونر .

بايك يو 5 بلس هونر موديل 2026

تحصل سيارة بايك يو 5 بلس هونر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 111 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 48 لتر .

بايك يو 5 بلس هونر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس هونر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 54 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس هونر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 60 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بايك يو 5 بلس هونر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 65 ألف ريال سعودي .

لكزس LS موديل 2026

زودت سيارة لكزس LS موديل 2026 بمحرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 354 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 82 لتر .

لكزس LS موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لكزس LS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 380 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس LS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 399 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس LS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 490 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لكزس LS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 494 ألف ريال سعودي .

اودي a5 موديل 2026

تستمد سيارة اودي a5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 268 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

اودي a5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي a5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 233 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة اودي a5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 239 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة اودي a5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 420 ألف ريال سعودي .

سوبارو WRX موديل 2026

قوة سيارة سوبارو WRX موديل 2026 تصل إلي 275 حصان، وبها محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 215 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوبارو WRX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوبارو WRX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 141 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوبارو WRX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 186 ألف ريال سعودي .

مرسيدس A200 موديل 2026

عزم دوران سيارة مرسيدس A200 موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس A200 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس A200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 210 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس A200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 220 ألف ريال سعودي .