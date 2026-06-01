دونج فنج 008 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

دونج فنج 008 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دونج فنج 008 موديل 2026 الهجين، وتنتمي فنج 008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد دونج فنج 008 موديل 2026

تأتى سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5002 مم، وعرض 1972 مم، وارتفاع 1732 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3025 مم .

محرك دونج فنج 008 موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 272 حصان، وتحتاج إلي 4.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 340 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 210 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها بطارية سعة 34.3 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دونج فنج 008 موديل 2026

تمتلك سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، و إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

بالاضافة إلي ان سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 بها، حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

ويوجد بـ سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 أيضا، نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر دونج فنج 008 موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 950 ألف جنيه .