الأوقاف: استراتيجيتنا التوعوية تمتد لجميع المحافظات ولا تقتصر على القاهرة الكبرى

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي يعتمد على نشر الوعي الرشيد، مشيراً إلى أن الوزارة تؤدي دوراً محورياً في بناء المناعة الفكرية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من خلال أدوار تكاملية تستهدف ترسيخ قيم التراحم والتماسك داخل المجتمع.

وأوضح رسلان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مواسم الخير، وفي مقدمتها عيد الأضحى المبارك، تمثل فرصة مهمة لترسيخ قيم صلة الرحم وبر الوالدين ونبذ الخلافات، مؤكداً ضرورة تحويل هذه السلوكيات من ممارسات موسمية إلى قيم راسخة في الوعي المجتمعي تستمر على مدار العام، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية.

وأضاف أن استراتيجية التوعية الحديثة لم تعد تقتصر على الأنشطة الميدانية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بل تمتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، عبر محتوى مبسط ومنشورات وفيديوهات، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وتعزيز تأثير الرسالة التوعوية.