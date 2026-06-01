فض 4 أسواق عشوائية في إمبابة وتواجد ميداني للجان الحي لمنع عودة الإشغالات

شدد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة على رئيس حى إمبابة بضرورة التصدى بحسم لظاهرة الأسواق العشوائية ومايصحبها من تعديات وإشغالات مخالفة تؤثر على حركة المرور والمظهر العام للحى.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة، كثف حى إمبابة من جهوده لرصد تجمعات الباعة والأسواق العشوائية بنطاق الحى وشن الحملات لفضها، والتى تمكنت من فض عدد ٤ أسواق عشوائية وإنهاء تواجد الباعة بها.

إستهدفت الحملات أسواق ( مطار إمبابة والعامل الأول والمنيرة والدريسة ) والتى تم إعادة الحركة المرورية بها إلى طبيعتها بعد ضبط ٤٤ حالة إشغال وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

كما تمكنت الحملات من مصادرة ٤٨٠ مصدر إشغال شملت (إستاندات متنوعة وموازين متنوعة وغلايات مياه ومشروبات و مانيكان ملابس وأبواب متنوعة وترابيزات متنوعة وكراسى متنوعة وتروللى شحن وشمسيات وتندات و ومراوح قلب شيشة وشاشات وثلاجات وشاسيهات إعلانات ) وإيداعها مخازن الحى.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى إمبابة بالمتابعة الدورية وتكثيف المرور لمنع عودة الباعة للحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتوفير السيولة المرورية بها لمنع الإزدحام.