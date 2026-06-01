وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المرافق والطرق لقطع أراضٍ سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع المرافق والطرق بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، على مساحة تُقدَّر بنحو 1800 فدان “قطع أراضٍ سكنية”.

وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة وتعزز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل العمل على استكمال مشروعات البنية الأساسية بمختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، تلبي الطلب المتزايد على الأراضي المتنوعة والخدمات.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع دفع معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي للحاجزين، وتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين بالمناطق المستهدفة.

وفي هذا السياق، قام المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروع بمنطقة شمال المطار، والوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال وفقًا للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود أن المشروع يُعد أحد أهم مشروعات البنية الأساسية الداعمة للتوسعات العمرانية بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث يشمل تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال تبلغ 140 كيلومترًا، وشبكات انحدار للصرف الصحي بإجمالي أطوال 100 كيلومتر، وشبكات ري بأطوال تصل إلى 45 كيلومترًا وبأقطار مختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة طرق بإجمالي أطوال تبلغ 75 كيلومترًا.

واستعرض رئيس الجهاز الموقف التنفيذي والتفاصيل الفنية للمشروع، موضحًا أن معدلات التنفيذ وصلت إلى مراحل متقدمة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الردم والتسويات الخاصة بالطرق، وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة لشبكات المرافق للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.