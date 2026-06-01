رفض الطعن.. النقض تؤيد سجن المتهم في قضية ياسين تلميذ دمنهور 10 سنوات

قضت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم، برفض الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية ياسين تلميذ دمنهور”، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل محافظة البحيرة وخارجها، قبل أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض طالبًا إلغاء الحكم.

وفي جلسة اليوم، انتهت المحكمة إلى رفض الطعن المقدم من المتهم، وتأييد الحكم الصادر بحقه، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وشهدت القضية متابعة كبيرة من الرأي العام منذ تداول تفاصيلها، فيما ترقبت أسرة الطفل ياسين قرار محكمة النقض باعتباره الفصل الأخير في مسار التقاضي.

ويعد حكم محكمة النقض عنوانًا للحقيقة القانونية في القضية، بعد استنفاد المتهم لطرق الطعن المقررة قانونًا، وتأييد العقوبة الصادرة بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات.