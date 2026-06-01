قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن
البرلمان العربي يدين عدوان كيان الاحتلال الغاشم على لبنان
بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي ورياض الأطفال 2026/2027.. مواعيد وشروط ورابط
موافقة برلمانية على موازنة الإسكان والمرافق للسنة المالية 2026/2027
لأول مرة منذ 62 عاما.. عمدة نيويورك المسلم يرفض حضور "يوم إسرائيل"
الصحابة استغربوا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل رؤيته للنبي
فرصة ولا فخ.. هل حان وقت شراء الذهب قبل ما سعره يزيد؟
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية | صور
حرب جديدة من فيفا على إهدار الوقت.. لماذا قرر الاتحاد الدولي التدخل في إصابات حراس المرمى؟.. تفاصيل مثيرة
محامي الطفل ياسين: حكم النقض انتصار للعدالة ويؤكد الثقة في القضاء المصري
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لمشروعات التنمية والبنية التحتية في جنوب السودان
الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية وتناقش مخاطر المخدرات وأثرها في المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصحابة استغربوا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل رؤيته للنبي

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم
أحمد إبراهيم

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن تفاصيل رؤيته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، مؤكدًا أن تلك الرؤى كانت من أجمل اللحظات التي عاشها.

وقال صبري عبد المنعم ببرنامج "تابوو" مع الإعلامي نزار فارس : "أنا شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في المنام، وكان في منتهى الجمال والكمال. وشه كان منور، وسنه أقل شوية من الوسط، وشعره متساوي وفيه بعض البياض، وكان لابس جلابية جميلة جدًا.

وأضاف صبري عبد المنعم: "في المرة الأولى، شفته وإحنا واقفين جنب بعض عند الكعبة وقت العصر، وكان مشهد مهيب وجميل بشكل لا يوصف. أما المرة التانية، فكنت قاعد بتكلم معاه وبنضحك سوا، وكان حوالينا الصحابة، وفجأة بعض الصحابة استغربوا إني بهزر وأضحك مع سيدنا النبي، فزعقولي، لكني رديت عليهم وقلت: إحنا أصحاب".

وأوضح صبري عبد المنعم: "سيدنا النبي رد عليهم وقتها وقال: ده صاحبي أوي أوي، ودي كانت من أجمل الرؤى اللي شفتها في حياتي، ولسه تفاصيلها محفورة في ذاكرتي لحد دلوقتي".

حالة صبري عبد المنعم الصحية 

من ناحية أخرى طمأن الفنان القدير صبري عبد المنعم جمهوره على حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه أصبح الآن في حالة أفضل وغادر المستشفى ليستكمل فترة التعافي في منزله.

وقال عبد المنعم في تصريحات صحفية، إنه مر بوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، إلا أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما سمح للأطباء بخروجه ومتابعة العلاج في المنزل.

وأضاف أنه يشعر بتحسن كبير حاليًا، موجهًا الشكر لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان عليه، سواء من داخل الوسط الفني أو من جمهوره، الذي وصف دعمه واهتمامه بأنه كان له أثر كبير في رفع معنوياته خلال فترة المرض.

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على تقديره وامتنانه لكل الرسائل والدعوات التي تلقاها، متمنيًا أن يعود قريبًا إلى نشاطه الفني بشكل كامل  أكد أنه لم يعتزل الفن و أنه سيعود قريبا.

صبري عبد المنعم أعمال صبري عبد المنعم الفنان صبري عبد المنعم أفلام صبري عبد المنعم النبي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

نتنياهو

غضب في الشارع الإسرائيلي من استمرار العمليات في لبنان..آخر التطورات

وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: نسعى لفرض سيطرة أمنية على منطقة الليطاني

السعودية

الخارجية السعودية: ندين ونستنكر الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت

بالصور

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد