الصحابة استغربوا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل رؤيته للنبي

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن تفاصيل رؤيته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، مؤكدًا أن تلك الرؤى كانت من أجمل اللحظات التي عاشها.

وقال صبري عبد المنعم ببرنامج "تابوو" مع الإعلامي نزار فارس : "أنا شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في المنام، وكان في منتهى الجمال والكمال. وشه كان منور، وسنه أقل شوية من الوسط، وشعره متساوي وفيه بعض البياض، وكان لابس جلابية جميلة جدًا.

وأضاف صبري عبد المنعم: "في المرة الأولى، شفته وإحنا واقفين جنب بعض عند الكعبة وقت العصر، وكان مشهد مهيب وجميل بشكل لا يوصف. أما المرة التانية، فكنت قاعد بتكلم معاه وبنضحك سوا، وكان حوالينا الصحابة، وفجأة بعض الصحابة استغربوا إني بهزر وأضحك مع سيدنا النبي، فزعقولي، لكني رديت عليهم وقلت: إحنا أصحاب".

وأوضح صبري عبد المنعم: "سيدنا النبي رد عليهم وقتها وقال: ده صاحبي أوي أوي، ودي كانت من أجمل الرؤى اللي شفتها في حياتي، ولسه تفاصيلها محفورة في ذاكرتي لحد دلوقتي".

حالة صبري عبد المنعم الصحية

من ناحية أخرى طمأن الفنان القدير صبري عبد المنعم جمهوره على حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه أصبح الآن في حالة أفضل وغادر المستشفى ليستكمل فترة التعافي في منزله.

وقال عبد المنعم في تصريحات صحفية، إنه مر بوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، إلا أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما سمح للأطباء بخروجه ومتابعة العلاج في المنزل.

وأضاف أنه يشعر بتحسن كبير حاليًا، موجهًا الشكر لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان عليه، سواء من داخل الوسط الفني أو من جمهوره، الذي وصف دعمه واهتمامه بأنه كان له أثر كبير في رفع معنوياته خلال فترة المرض.

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على تقديره وامتنانه لكل الرسائل والدعوات التي تلقاها، متمنيًا أن يعود قريبًا إلى نشاطه الفني بشكل كامل أكد أنه لم يعتزل الفن و أنه سيعود قريبا.