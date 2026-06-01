للسنة الثانية على التوالي.. المنتج هشام سليمان رئيسًا شرفيًا لمهرجان بورسعيد السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، اختيار المنتج هشام سليمان رئيسًا شرفيًا للدورة الثانية من المهرجان، وذلك للعام الثاني على التوالي، تقديرًا لدعمه المستمر للمهرجان وإسهاماته البارزة في صناعة السينما.

تجديد اختيار هشام سليمان

ويأتي تجديد اختيار هشام سليمان بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان خلال دورته الأولى، والتي شهدت حضورًا مميزًا ومشاركة واسعة من صُنّاع الأفلام والفنانين والنقاد، إلى جانب برنامج متنوع من العروض السينمائية والفعاليات الثقافية التي لاقت إشادة كبيرة من الجمهور والمتخصصين.

وأكدت إدارة المهرجان ، أن استمرار هشام سليمان في منصب الرئيس الشرفي يعكس الثقة في خبراته ورؤيته الداعمة للحراك السينمائي، ويُسهم في تعزيز مكانة المهرجان ودوره في دعم المبدعين وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الشابة.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي برنامجًا أكثر ثراءً وتنوعًا، استكمالًا لمسيرة النجاح التي انطلقت مع الدورة الأولى، وترسيخًا لمكانة بورسعيد كوجهة ثقافية وسينمائية تحتفي بالإبداع وتجمع صُنّاع السينما من مصر والعالم.