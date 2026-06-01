غضب في الشارع الإسرائيلي من استمرار العمليات في لبنان..آخر التطورات

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، بأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسيع الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت في سياق محاولة طمأنة الشارع الإسرائيلي الذي يبدي تزايداً في حالة الغضب والقلق مع استمرار المواجهات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أبو شمسية أن نتنياهو أكد، في بيان مشترك مع وزير دفاعه، استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف في لبنان، بما يشمل توسيع التحركات البرية في الجنوب وتنفيذ غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية والمسيرات القادمة من الجانب اللبناني.

وأضافت أن هذه التصريحات تزامنت مع تطورات سياسية داخلية مهمة، من بينها جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا فساد ومناقشات داخل الكنيست بشأن مشروع قانون حل البرلمان، ما دفع مراقبين إلى اعتبار الخطاب جزءاً من مساعٍ لتعزيز موقعه السياسي وكسب دعم الرأي العام الإسرائيلي في ظل الظروف الراهنة.