قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-6-2026 في ملاعب العالم
سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-6-2026
إيران تعيد فتح أنفاقها العسكرية.. صور أقمار صناعية ترصد عمليات التأهيل السريعة
تحركات إسرائيلية للحصول على موافقة أمريكية لضرب بيروت
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف قوة عسكرية
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم
«الصحة الحيوانية» يفحص 1900 عينة خلال إجازة العيد لتأمين الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء
مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي
ترامب يرد على المشككين: الاتفاق مع إيران يركز على الملف النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحركات إسرائيلية للحصول على موافقة أمريكية لضرب بيروت

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت مصادر إعلامية أن مسؤولين إسرائيليين يعملون على الحصول على موافقة من الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان لتشمل العاصمة بيروت، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وبحسب المصادر التي استندت إليها الصحيفة، فإن الجانب الإسرائيلي يتوقع رداً أمريكياً إيجابياً، لا سيما في ظل تعثر المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وكذلك الجمود الذي يطبع المسار التفاوضي بين إسرائيل ولبنان.

ولم توضح المصادر طبيعة الخطوات العسكرية التي تسعى إسرائيل إلى تنفيذها داخل بيروت، كما لم تحدد موعداً زمنياً محتملاً لأي تحرك من هذا النوع في حال حصلت تل أبيب على موافقة أمريكية.

ويأتي هذا المسعى في ظل ما اعتبره مراقبون سابقاً "خطاً أحمر" رسمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام إسرائيل بشأن توسيع عملياتها العسكرية في لبنان.

ففي أبريل الماضي، أعلن ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن "إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، وهي ممنوعة من فعل ذلك بواسطة الولايات المتحدة. كفى وكفى!"، وهو تصريح أثار مفاجأة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من مساعديه، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس".

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن ترامب طالب نتنياهو بحصر العمليات العسكرية في لبنان ضمن ضربات محدودة ودقيقة، وتجنب أي تصعيد واسع قد يقود إلى مواجهة إقليمية شاملة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم: "لا نريد أن يُنظر إلينا على أننا نقوض اتفاق الرئيس ترامب مع إيران"، في إشارة إلى الحساسية السياسية المرتبطة بأي تحرك عسكري محتمل ضد العاصمة اللبنانية.

وفي السياق ذاته، أكد نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن بلاده تعمل على تكثيف عملياتها العسكرية داخل لبنان، موضحاً أن الجيش يسيطر على مواقع استراتيجية ويواصل تعزيز المنطقة العازلة بهدف حماية المستوطنات الشمالية.

كما حذر مسؤول عسكري إسرائيلي، وفق تقارير محلية، من أن الاكتفاء بالعمليات العسكرية في جنوب لبنان لن يكون كافياً لوقف هجمات الطائرات المسيّرة المفخخة التي ينفذها حزب الله.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوتر على أكثر من جبهة، مع استمرار تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، إضافة إلى تعثر الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة بين إسرائيل ولبنان على الحدود الجنوبية.

ومن المتوقع أن يثير أي توسع عسكري إسرائيلي باتجاه بيروت ردود فعل واسعة على المستويين اللبناني والدولي، خاصة مع تكرار دعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى احترام سيادة لبنان وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الضغوط الدولية الرامية إلى وقف التصعيد في لبنان، بالتزامن مع استعداد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأمنية والإنسانية في البلاد.

كما تتواصل التحذيرات من التداعيات المحتملة لأي تصعيد عسكري على المدنيين والبنية التحتية والمواقع التاريخية في المناطق المتأثرة.

وتشهد جبهة جنوب لبنان تطورات متسارعة عقب إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني وإحكام سيطرتها على قلعة الشقيف الاستراتيجية.

مسؤولين إسرائيليين الإدارة الأمريكية إسرائيل لبنان بيروت المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران إسرائيل ولبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم.. كم وصل عيار 21؟

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

ترشيحاتنا

ألمانيا

ألمانيا تدعو حزب الله وجيش الاحتلال لوقف الأعمال القتالية

ناقلة نفط - أرشيفي

مملوكة لرجل أعمال باكستاني.. قراصنة يستولون على ناقلة نفط قبالة السواحل الصومالية

الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي

كاتب فلسطيني لـ«صدى البلد»: السيطرة على 70% من غزة وخطة «الهجرة الطوعية» تهدد مستقبل القضية

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد