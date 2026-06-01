قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-6-2026 في ملاعب العالم
سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-6-2026
إيران تعيد فتح أنفاقها العسكرية.. صور أقمار صناعية ترصد عمليات التأهيل السريعة
تحركات إسرائيلية للحصول على موافقة أمريكية لضرب بيروت
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف قوة عسكرية
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم
«الصحة الحيوانية» يفحص 1900 عينة خلال إجازة العيد لتأمين الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء
مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي
ترامب يرد على المشككين: الاتفاق مع إيران يركز على الملف النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-6-2026

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي
علياء فوزى

سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر 167.41جنيه، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الأول من يونيو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

 

أسعار الدينار الكويتي اليوم

وقدم  المصرف العربي أعلى سعر للدينار الكويتي مسجلا 170.32 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك اتش اس بي سي نحو 170.16 جنيه للشراء و170.43 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدينار الكويتي 

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول حوالي 168.64 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في  بنك قناة السويس 168.60 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي 167.78 جنيه للشراء و171.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي لنحو  166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل  165.16 جنيه للشراء و 170.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدينار الكويتي في البنوك 

وقدم بنك أبوظبي الأول أقل سعر بيع للدينار الكويتي ليسجل 162.62 جنيه للشراء و169.31 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتي اليوم سعر الدينار الكويتي بنك اتش اس بي سي الدينار الكويتي الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم.. كم وصل عيار 21؟

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

ترشيحاتنا

الأموال

هل التقسيط يدخل في الربا المحرم؟.. دار الإفتاء تشرح المسألة

الذهب

دار الإفتاء: الشبكة عند فسخ الخطوبة ملك للخاطب وليس للمخطوبة حق فيها

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف السابق: يجوز سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين من أموال الزكاة

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد