سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-6-2026

سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر 167.41جنيه، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الأول من يونيو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدينار الكويتي اليوم

وقدم المصرف العربي أعلى سعر للدينار الكويتي مسجلا 170.32 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك اتش اس بي سي نحو 170.16 جنيه للشراء و170.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول حوالي 168.64 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 168.60 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي 167.78 جنيه للشراء و171.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي لنحو 166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل 165.16 جنيه للشراء و 170.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدينار الكويتي في البنوك

وقدم بنك أبوظبي الأول أقل سعر بيع للدينار الكويتي ليسجل 162.62 جنيه للشراء و169.31 جنيه للبيع.