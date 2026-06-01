متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، أول أيام عمل بعد إجازة عيد الأضحي المبارك التي استمرت لمدة 6 أيام، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي:

52.29 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية:

52.28 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى:

52.27 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي:

52.25 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي ليصل إلي:

52.23 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الاول والبركة:

52.20 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC إلى:

52.18 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني:

52.15 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي:

52.13 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في مصر رسميا

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

52.22 جنيه للشراء.

52.36 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر

52.27 جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.30 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

52.23 جنيه.