متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، أول أيام عمل بعد إجازة عيد الأضحي المبارك التي استمرت لمدة 6 أيام، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي:
52.29 جنيه للشراء.
52.39 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية:
52.28 جنيه للشراء.
52.28 جنيه للبيع.
هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى:
52.27 جنيه للشراء.
52.27 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي:
52.25 جنيه للشراء.
52.29 جنيه للبيع.
سعر الدولار الآن
وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي ليصل إلي:
52.23 جنيه للشراء.
52.33 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الاول والبركة:
52.20 جنيه للشراء.
52.30 جنيه للبيع.
تراجع سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC إلى:
52.18 جنيه للشراء.
52.28 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني:
52.15 جنيه للشراء.
52.25 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي:
52.13 جنيه للشراء.
52.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في مصر رسميا
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:
52.22 جنيه للشراء.
52.36 جنبه للبيع.
متوسط سعر الدولار في مصر
52.27 جنيه
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
52.30 جنيه.
أقل سعر لبيع الدولار في البنوك
52.23 جنيه.