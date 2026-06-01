رابط تقديم رياض الأطفال 2026 /2027 بالمدارس التجريبية|الحد الأدنى للسن 4 سنوات

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفعيل رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 ،  وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي للتيسير على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسى الجديد (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧)، وانطلاقًا من حرص الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصري الجنسية) .

رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027  ( لينك تقديم رياض الأطفال 2026 )

ويمكن الوصول إلى رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

وفور تسجيل ولي الأمر طلب التقدم على رابط رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، تتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس التجريبية

وفي حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه على رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

سن تقديم رياض الأطفال تجريبي 2026 / 2027 ( سن تقديم كي جي 1 تجريبي )

وفيما يخص شرط سن تقديم رياض الأطفال تجريبي 2026 / 2027 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، يعد الحد الأدنى لسن التقدم هو ٤ سنوات.

موعد تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027 بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ .

رابط تقديم رياض الأطفال تجريبي 2026 / 2027

رابط تقديم رياض الأطفال تجريبي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المقرر ان تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيله غدا الاثنين ، وذلك عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من خلال رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم 

 وعقب إعلان نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

 

