جنايات المحلة تنظر أولى جلسات محاكمة مالكة محل دواجن أنهت حياة سيدة لسرقة مصوغاتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

جنايات المحلة تنظر أولى جلسات محاكمة مالكة محل دواجن أنهت حياة سيدة لسرقة مصوغاتها

الغربية أحمد علي

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم أولي جلسات محاكمة سيدة صاحبة محل دواجن أنهت حياة سيدة لسرقة مصوغاتها بزفتي .

وكان قاض المعارضات بمحكمة زفتي في محافظة الغربية قرر  تجديد حبس حبس عاملة محل دواجن أنهت حياة سيدة عجوز طمعا في 5 غوايش بقرية فرسيس بمركز زفتي .

حبس المتهمة 

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا أعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بحبس عاملة محل دواجن بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز وسرقة مشغولاتها الذهبية بزفتي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من  ضبط عامله محل دواجن بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز مسنه بقصد سرقة متعلقاتها ومشغولاتها الذهبية الخاصه لمرورها بأزمة وضائقه مالية بشوارع قرية فرسيس بمركز زفتي .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود  بلاغًا من أحمد.م، نجل الضحية، يفيد باختفاء والدته أثناء زيارته لها برفقة نجله الصغير لتناول الغداء، حيث لم تعد إلى منزلها بينما كان هاتفها المحمول موجودًا، مما دفعه والأسرة لإبلاغ السلطات فورًا، وبدء البحث عنها.

وأفادت التحريات الأولية، من خلال كاميرات المراقبة أن آخر مكان تواجدت فيه نادية عبد الواحد كان بالقرب من أحد محال بيع الدواجن بالقرية، ودخلت إلي المحل لشراء دواجن عقب إحضارها بعض الخضروات، إلا أنها لم تخرج منه وكذلك لوحظ خروج عاملة من المحل وهي تحمل جوال كبير، يشتبه باحتوائها على الجثمان، قبل أن يتم التخلص منه بالقرب من ترعة قريبة.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت قوة من مباحث مركز زفتى، وفريق بحث جنائي مشترك من قسم شرطة زفتي ومركز زفتي، وفرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بالغربية، إنتقلوا إلى موقع الواقعة، وتم العثور على جثمان نادية عبد الواحد بجوار الترعة، داخل جوالين ومحكمين الغلق، وظهرت عليها آثار خنق حول الرقبة، فيما لاحظت الجهات المعنية غياب الحُلي الذهبية الخاصة بها، حيث كنت ترتدي أساور ذهبية (غوايش) ما يرجح أن تكون الجريمة بدافع السرقة.

كاميرات مراقبه 

تم التحفظ على العاملة التي ظهرت داخل المحل في كاميرات المراقبة لاستكمال التحقيقات، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت أعمالها لفحص ظروف وملابسات الحادث، ورفع عينات لتحديد أسباب الوفاة بدقة وفق التقرير الطبي الشرعي.

جهود الأجهزة الأمنية

تواصل مباحث مركز زفتى البحث والتحري لمعرفة ما إذا كان هناك شركاء آخرون وراء الحادث، وضبط جميع المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سرعة إنجاز التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

