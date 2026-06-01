الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ثقافة الأقصر تستمر في الاحتفال بالعيد في ساحة أبو الحجاج و الطارف

شمس يونس

قدم قصر ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الفنية والثقافية للأطفال ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك.

نظم قصر ثقافة الطارف فقرات فنية و ترفيهية للأحتفال بعيد الاضحى المبارك، تضمن محاضرة بعنوان  "قصة سيدنا إبراهيم وفضل الاضحية" أوضح من خلالها الشيخ حسان عثمان، سيدنا ابراهيم عليه السلام هو خليل الله اتخذه الله عز وجل خليلا ، ولد سيدنا إبراهيم في العراق وانشأ فيها ، و هاجر سيدنا إبراهيم عليه وزوجته السيدة سارة إلى مصر وتزوج السيدة هاجر ام سيدنا إسماعيل عليه السلام ، كما أشار الي رؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام لذبحه ولده سيدنا اسماعيل ، امتثال سيدنا إسماعيل لرؤية والده سيدنا إبراهيم.

كما أعد مسابقة ثقافية للأطفال وتم طرح أسئلة ثقافية وفنية ودينية أعدها على سيد، و اصبوحة شعرية للشاعر سيد صدقى وقصيده بعنوان (عيد)، وفقرة فنية واغاني وطنية في حب مصر، وفي الختام ورشة فنون ورسم خروف العيد تدريب حسن رفاعي.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، و في أجواء احتفالية مبهجة، نظم قصر ثقافة الأقصر فعالية فنية مفتوحة من داخل ساحة أبو الحجاج الأقصري، وسط تفاعل كبير من أهالي الأقصر وفرحة غامرة ارتسمت على وجوه, استهل الحفل اصبوحه شعريه للشاعر شعبان شلبي بعنوان "عيد الأضحى"، و الشاعر يحيى سمير و قدم قصيدة بعنوان "عيدك يا مصر"، اما الجانب الفني شارك الأطفال بورشة أشغال يدوية و أبدع فيها بأعمال بسيطة تدريب مشيرة طلعت، وورشة ارسم بهجة تدريب نفيسة عبد الرحيم و فاطمة أحمد.

أعقب ذلك عرض فني استعراضي لفرقة الفنون الشعبية أطفال بقيادة  أحمد سعد، قدموا خلاله تابلوهات تراثية نالت إعجاب الجمهور، واختتمت الفعالية بعرض فني غنائي لفرقة قصر ثقافة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف محمد شبيب، وقدمت الفرقة باقة من الأغاني الوطنية والطربية التي تفاعل معها الأهالي بالتصفيق والغناء.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يتضمن 65 عرضا فنيا وعروضا مسرحية وفنونا شعبية وأنشطة للأطفال وورشا إبداعية، إلى جانب عروض مشروع "سينما الشعب" بأسعار مخفضة، وأكثر من 40 نشاطا فنيا وثقافيا، يتنوع بين ورش الحكي والفنون التشكيلية، واللقاءات التثقيفية، وذلك في قصور الثقافة والأندية ومراكز الشباب والميادين العامة ومناطق الإسكان البديل.

