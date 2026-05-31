سائح إيطالي يشارك أهالي قرية بالأقصر توزيع لحوم الأضاحي ويثير تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا قيل إنها لسائح إيطالي شارك أهالي قرية الضبعية التابعة للبر الغربي بمحافظة الأقصر في أعمال تعبئة وتغليف وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لروايات متداولة، فإن السائح الإيطالي ويدعى “لوكا” كان في جولة سياحية بالدراجة الهوائية بين عدد من قرى البر الغربي بالأقصر، قبل أن يلفت انتباهه تجمع الأهالي أثناء تجهيز وتوزيع لحوم الأضاحي.

وأشارت الروايات إلى أنه توقف للاستفسار عن طبيعة المناسبة، حيث شرح له الأهالي شعيرة الأضحية والعادات المرتبطة بها خلال أيام العيد، ما أثار لديه اهتمامًا كبيرًا بالتعرف على الطقوس الدينية والاجتماعية.

وأضافت الروايات أن السائح أبدى رغبة في المشاركة في أعمال التعبئة والتوزيع، في مشهد لاقى ترحيبًا من الأهالي الذين أشادوا بتفاعله وروحه الودية ورغبته في الاندماج مع المجتمع المحلي.

وحظيت الصور المتداولة بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون نموذجًا للتقارب الإنساني والتبادل الثقافي بين الزوار الأجانب وأهالي الأقصر، المعروفين بحسن الضيافة والكرم.

كما أشاد متابعون بالمشهد الذي جمع سائحًا أجنبيًا بأهالي القرية في عمل خيري وإنساني، مؤكدين أنه يعكس قيم التكافل والتعاون التي تبرز بوضوح خلال المناسبات والأعياد