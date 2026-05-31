أجراس زويلة تدق احتفالاً.. ليلة روحية مهيبة في ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر.. صور

شهدت كنائس زويلة الأثرية بالقاهرة التاريخية، مساء اليوم، احتفالية مميزة بمناسبة ذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر، وسط مشاركة واسعة من الآباء الكهنة والشمامسة وفرق الكشافة وأعداد كبيرة من الشعب.

وامتلأت أرجاء المنطقة بالأجواء الروحية والاحتفالية، حيث دقت أجراس الكنائس وتعالت الألحان الكنسية التي قدمها خورس الشمامسة، فيما اصطفت فرق الكشافة بأعلام مصر والأعلام الكشفية للمشاركة في استقبال موكب الاحتفال.

تأتي هذه الفعالية في إطار الاهتمام بإحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة في مصر، والتأكيد على القيمة الروحية والتاريخية التي تمثلها هذه المناسبة في وجدان الأقباط، باعتبارها إحدى المحطات المضيئة في تاريخ مصر المسيحي.

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أبرز المواقع المرتبطة بمسار العائلة المقدسة، إذ تضم عددًا من الكنائس والأديرة والمزارات التاريخية التي تحظى بمكانة خاصة لدى الزائرين والحجاج، فضلًا عن صهريج العائلة المقدسة الذي يمثل أحد أهم معالم المنطقة.

وعكست الاحتفالية حالة من الفرح والاعتزاز بالتراث القبطي العريق، في مشهد جسد ارتباط الكنيسة المصرية بتاريخها الروحي، وحرصها المستمر على إحياء المناسبات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في أرض مصر.