صوت المصريين.. انطلاق برنامج من ماسبيرو احتفالاً بعيد الإعلاميين

انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج "من ماسبيرو"، ليعيد إلى الشاشة المصرية روح الحوار التراثي والفكري من قلب مبنى ماسبيرو العريق في إطار الاحتفال بعيد الإعلاميين المصريين الذي يحل في 31 مايو من كل عام.

عودة قوية للمحتوى الحواري

يعتبر برنامج "من ماسبيرو" عودة قوية للمحتوى الحواري الذي يعكس هموم وقضايا المجتمع المصري، مع التركيز على التراث الثقافي والفكري للبلاد.

البرنامج "صوت الناس"

ويهدف البرنامج إلى أن يكون "صوت الناس" و"صوت مصر"، مقدماً محتوى يجمع بين الأصالة والمعاصرة في آن واحد، ويعزز مكانة الإعلام المصري على الساحة المحلية والإقليمية.



تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام ماسبيرو بتقديم محتوى إعلامي هادف ومؤثر، يعكس قيم الإعلام المصري ويرسخ دوره في نقل صوت الشعب إلى الشاشة، تقديم الإعلامية الكبيرة هالة أبو علم وجومانا ماهر.