جعلنا نبدو كالحمقى.. مكنزي يهاجم اتحاد الكرة الجنوب أفريقي لهذا السبب

سلط الناقد الرياضي أحمد جلال الضوء على الأزمة التي يعيشها منتخب جنوب إفريقيا قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بسبب تأخر إجراءات السفر والتأشيرات الخاصة ببعثة المنتخب، مؤكدًا أن ما حدث تسبب في حالة من الجدل والغضب داخل الأوساط الرياضية الجنوب إفريقية.

ونقل أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، تصريحات جايتون مكنزي، وزير الرياضة الجنوب إفريقي، الذي هاجم اتحاد الكرة الجنوب أفريقي بسبب الأزمة، قائلًا: «اتحاد الكرة جعلنا نبدو كالحمقى، وتسبب في فضيحة نتيجة تأخر الإجراءات المتعلقة بالسفر والتأشيرات للمشاركة في المونديال».

وأضاف الوزير الجنوب إفريقي: «ما حدث أمر محرج وغير عادل على الإطلاق تجاه اللاعبين والجهاز الفني»، مشيرًا إلى أنه طلب تقريرًا عاجلًا بشأن الأزمة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات ضد المتسبب في هذه الفوضى.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة منتخب جنوب إفريقيا إلى المكسيك، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 11 يونيو المقبل في افتتاح مباريات الفريق بكأس العالم 2026، إلا أن أزمة التصاريح والتأشيرات تسببت في تأجيل السفر.

وأوضح أحمد جلال أن ما لا يقل عن 20 فردًا من أعضاء بعثة منتخب جنوب إفريقيا لا تزال أوراقهم قيد المعالجة حتى الآن، وهو ما عطل تحرك البعثة إلى أمريكا الشمالية.

وفي السياق نفسه، أصدر اتحاد الكرة الجنوب إفريقي بيانًا رسميًا أكد خلاله أن المنتخب الأول واجه تحديات تتعلق بتأشيرات بعض اللاعبين والمسؤولين، ما أدى إلى تعذر سفر البعثة صباح الأحد وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد يعمل على مدار الساعة من أجل إنهاء الأزمة وضمان سفر المنتخب إلى مكسيكو سيتي في أسرع وقت ممكن قبل المباراة الافتتاحية أمام المكسيك، مؤكدًا استمرار تدريبات المنتخب في جوهانسبرج حتى موعد المغادرة الرسمي.

كما كشف الاتحاد الجنوب إفريقي عن عقد لجنة الطوارئ اجتماعًا حاسمًا مساء الأحد لبحث آليات إنهاء الأزمة، على أن يتم إطلاع الجماهير على آخر التطورات عقب انتهاء الاجتماع.

واختتم أحمد جلال تعليقه برسالة ساخرة، قائلًا: «طب تخيل.. تخيل كده بس.. لو كان ده حصل في مصر؟!!!»، في إشارة إلى حجم الانتقادات التي كانت ستتعرض لها المنظومة الرياضية المصرية حال وقوع أزمة مشابهة.