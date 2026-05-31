ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

أثار الفنان أحمد حاتم قلق جمهوره؛ بعد مشاركته صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، عقب انتهائه من أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.

وأرفق الفنان، الصورة، بالآية القرآنية: «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»؛ ما دفع المتابعين للتفاعل بشكل واسع مع منشوره.

وتداول الجمهور، الصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط رسائل دعم ودعوات له بالسلامة والشفاء.

وسبق أن حظيت رحلة أحمد حاتم للحج، باهتمام كبير من محبيه، والذين أشادوا بالأجواء الروحانية التي ظهر بها خلال في الأراضي المقدسة، متمنين له دوام الصحة والعافية بعد عودته من أداء المناسك.

