نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

ظهرت الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك

حيث نشرت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي ، موضحا بها اسم الطالب ، و رقم الجلوس ، ودرجاته في المواد الأساسية ، ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة ، يمكن الآن الوصول إليه من خلال الضغط على بوابة التعليم الأساسي على موقع محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

كما يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي محافظة الجيزة من خلال بوابة التعليم الأساسي على موقع محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Stages

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بشكل إلكتروني ، تحرص المدارس على إعلان قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بشكل مجاني في مكان واضح داخل مقرات المدارس .

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بالالوان

وإلتزمت المدارس بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بالالوان وليس الدرجات ، على النحو التالي :

اللون الأزرق : من 85% إلى 100% يفوق التوقعات دائما ..وههو ما يوضح اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة

اللون الأخضر : من 65% إلى 80% يلبي التوقعات ، وهو ما يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة

اللون الأصفر : من 50% إلى 65% يلبي التوقعات أحيانا ، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم

اللون الأحمر : من 1 % إلى أقل من 50% أي أقل من المتوقع ، ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات وفي حاجة إلى كثير من الدعم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق ، وفي حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثاني ، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر يعد راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم الحضور لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة في نهاية العام الدراسي ، ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرناج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه