قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي” بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف محطة شبرا زنجي بالمنوفية وتشغيل مصدر بديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي
ياسمين بدوي

ظهرت الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

حيث نشرت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي ، موضحا بها اسم الطالب ، و رقم الجلوس ، ودرجاته في المواد الأساسية ، ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي 

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة ، يمكن الآن الوصول إليه من خلال الضغط على بوابة التعليم الأساسي على موقع محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages 

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي محافظة الجيزة

كما يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي محافظة الجيزة من خلال بوابة التعليم الأساسي على موقع محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Stages 

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بشكل إلكتروني ، تحرص المدارس على إعلان قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بشكل مجاني في مكان واضح داخل مقرات المدارس .

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بالالوان

وإلتزمت المدارس بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بالالوان وليس الدرجات ، على النحو التالي :

  • اللون الأزرق : من 85% إلى 100% يفوق التوقعات دائما ..وههو ما يوضح اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة
  • اللون الأخضر : من 65% إلى 80% يلبي التوقعات ، وهو ما يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة
  • اللون الأصفر : من 50% إلى 65% يلبي التوقعات أحيانا ، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم
  • اللون الأحمر : من 1 % إلى أقل من 50% أي أقل من المتوقع ، ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات وفي حاجة إلى كثير من الدعم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق ، وفي حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثاني ، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر يعد راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم الحضور لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة في نهاية العام الدراسي ، ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرناج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه

May be an image of map and text
نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي الصف السادس الصف السادس الابتدائي رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

يونس شلبي

في ذكراه.. قصة وصية يونس شلبي ومأساة أسرته بعد رحيله

ترشيحاتنا

لبنان

عمليات المقاومة الميدانية تعرقل تقدم القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

أوكرانيا

حرائق واستهدافات تطال منشآت ومنازل في عدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل

وزير الثقافة اللبناني

وزير الثقافة اللبناني: مدينة صور تواجه خطرًا يهدد إرثها العالمي

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد