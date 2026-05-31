قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل شاورما الجمبرى.

طريقة عمل شاورما الجمبري



المكونات:

½ كيلو جمبري صغير مقشر ومنظف.

¾ كوب بصل مقطع شرائح.

كوب فلفل رومي ألوان مقطع شرائح.

2 فص ثوم مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح.

وفلفل أسود حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كوب طماطم مقطعة شرائح.

4 ملاعق كبيرة مايونيز.

4 أرغفة خبز صاج.

طريقة التحضير لعمل شاورما الجمبرى:

ضعي الزيت والثوم في مقلاة على نار متوسطة، وانتظري حتى تفوح رائحة الثوم، ثم ضعي الجمبري. أضيفي الكمون والكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود إلى الجمبري، ثم قلبي حتى يتغير لونه، ثم أضيفي البصل والفلفل الألوان.

أضيفي الملح وعصير الليمون، ثم اتركي الجمبري على النار حتى ينضج. ضعي الجمبري في أرغفة الخبز، ثم ضعي شرائح الطماطم والمايونيز، ثم لفيها، وحمريها على صاج حتى تصبح مقرمشة من الخارج، ثم قدميها مع المخلل