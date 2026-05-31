كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟
النجم الهولندي ويسلي شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة والجميع استمتع بما قدمه للعالم
ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر .. أمين الفتوى يكشف عنها
أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ
بأول التعاملات .. 7742 جنيها | آخر سعر لعيار 24 في الصاغة
بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟
إصابة جنود أمريكيين بجروح إثر تساقط شظايا هجوم صاروخي إيراني على الكويت
لتحقيق المنفعة المتبادلة .. زيارة موسعة لوزيرة الخارجية البريطانية إلى الصين والهند | تفاصيل
محمد النني من المدرجات لجماهير أرسنال: لا تفقدوا الأمل.. الموسم المقبل سيكون لنا
احتجاز 13 شخصًا.. أعمال شغب تعكر احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج الأوروبي
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 2026 .. والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر .. أمين الفتوى يكشف عنها

عبد الرحمن محمد

ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر.. تثير المسائل المتعلقة برخص السفر في العبادات الكثير من التساؤلات بين المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالخلط الشائع بين مفهومي جمع الصلاة وقصرها. 

وفي هذا السياق، حرصت دار الإفتاء المصرية على تقديم تبيان شرعي مفصل يزيل اللبس عن هذه الأحكام، ويوضح للمسافرين متى وكيف يستفيدون من هذه التيسيرات التي شرعها الإسلام مراعاة لظروف السفر ومشقاته.

وجاء هذا التوضيح الفقهي على لسان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي أكد أن الشريعة الإسلامية منحت المسافر الحق الكامل في قصر الصلوات الرباعية وجمعها أثناء رحلته، إلا أن هناك تباينًا جوهريًا بين المسألتين يغيب عن أذهان الكثيرين، مما يستدعي الفهم الدقيق لشروط كل رخصة ومواقيت تطبيقها الصحيحة.


متى تبدأ رخصة القصر
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن رخصة قصر الصلاة لا تفتح للمسلم بمجرد عقد النية على السفر أو أثناء التواجد في المنزل لإعداد الأمتعة والاستعداد للرحيل، بل إن الحد الفاصل لتطبيق القصر هو الشروع الفعلي في السفر والخروج التام من الحدود الجغرافية للبلدة أو القرية التي يقطنها المسافر.
وضرب الشيخ عويضة عثمان مثالاً توضيحيًا لتسهيل المسألة على المواطنين، مشيرًا إلى أن الشخص المتوجه من العاصمة إلى محافظة الإسكندرية على سبيل المثال، لا يحق له القصر إلا بعد تجاوز بوابات القاهرة الرسمية، حيث يعد في هذه اللحظة قد بدأ رحلته فعليًا، ومن ثم يشرع له تقصير الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الصلوات.

الفرق بين الجمع والقصر وحالات تطبيقهما
وعند تفصيل مسألة الجمع بين الصلوات، أفاد أمين الفتوى بأن الجمع ينحصر بين صلاتي الظهر والعصر معًا، وصـلاتي المغرب والعشاء معًا، وينقسم إلى جمع تقديم في وقت الصلاة الأولى أو جمع تأخير في وقت الصلاة الثانية، مؤكدًا أن هذا الحكم ينفصل تمامًا عن حكم القصر وله أسبابه الخاصة.

وكشف الشيخ عويضة عن حالة فقهية دقيقة يجوز فيها الجمع دون القصر، وهي عندما يكون المسلم لا يزال متواجدًا داخل بيته ولكنه على دراية وعلم بأنه سيتوجه إلى سفره قبل دخول وقت صلاة العصر، ففي هذه الحالة يباح له شرعًا أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديمًا وهو في منزله، ويكون سبب الجمع هنا هو الخوف من ضيق الوقت وفوات الصلاة بسبب انشغاله بطريق السفر، ولكن يصليها كاملة بأربع ركعات دون قصر لأن السفر الفعلي لم يبدأ بعد.
 ضوابط القصر للمسافر
وتابع أمين الفتوى شرحه مشيرًا إلى أنه بمجرد عبور المسافر للحدود الإدارية لمدينته، يجتمع في حقه الجمع والقصر معًا، فيحق له صلاة الظهر والعصر والعشاء بركعتين فقط لكل منها بدلاً من أربع ركعات، مع صلاتهما جمعًا في الوقت الذي يناسب ظروف رحلته.
وفي ختام توضيحه الفقهي، شدد الشيخ عويضة عثمان على أن رخصة القصر تقتصر فقط على الصلوات الرباعية، مؤكدًا أن صلاة المغرب لا يدخلها القصر مطلقًا وتصلى كاملة ثلاث ركعات في جميع الأحوال، كما أن صلاة الفجر تظل على حالها وتصلى ركعتين كاملتين دون أي تغيير في عدد ركعاتها.



 

