مفاجأة مدوية بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع حمزة عبد الكريم بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وكان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة أتلتيك، على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة ست أشهر، مع وجود بند أحقية شراء.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن هانز فليك يدرس ضم حمزة عبد الكريم إلى تحضيرات الفريق الأول هذا الصيف.

‏وأضافت أن برشلونة سيُفعل خِيار الشراء بقيمة 1.5 مليون يورو إضافة إلى المتغيرات.

‏واختتمت أنه داخل المكاتب يعتبرونه رهانًا كبيرًا للمُستقبل القريب.

ويتواجد حمزة عبد الكريم في القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026.