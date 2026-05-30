الأهلي يدرس تمديد عقد أفشة.. وقرار المدير الفني الجديد يحسم الملف

قال مصدر داخل الأهلي إن ملف تجديد عقد محمد مجدي “أفشة” مطروح على طاولة إدارة الكرة، لكن القرار متوقف على رأي الجهاز الفني الجديد قبل حسم موقفه النهائي من الاستمرار داخل الفريق.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إدارة الأهلي تدرس تمديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة، على أن يتم حسم الملف بعد موافقة المدير الفني الجديد.

وودع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، جماهير الأخير بعد نهاية الموسم، موجهًا الشكر إلى جميع من سانده خلال رحلته.

ونشر محمد مجدي أفشة صورة عبر فيسبوك و علق: شكرا جمهور الاتحاد.