نجم الأهلي السابق : رحيل توروب ومعاقبة اللاعبين أبرز قراراتي لو كنت مسئولا

قال لؤي وائل لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق، إن مستوى زيزو فاجأه تمامًا، مشددًا على أنه لاعب كبير ودولي ويمتلك خبرات كبيرة، لكن ربما تكون النقلة من الزمالك إلى الأهلي مع بعض الضغوطات الجماهيرية هي ما جعلته لا يلعب بأريحية ولا يقدم المستوى المأمول منه، زيزو لاعب أحسن من كده مليون مرة.

وتابع "وائل" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لو كنت مسؤول في النادي الأهلي فإن رحيل الدنماركي توروب سيكون أول قراراتي، الكيمياء بينه وبين اللاعبين لم تكن موجودة، والنتائج لم تساعده، الأهلي يحتاج مدرب يمتلك شخصية قوية مثل مانويل جوزيه للسيطرة على هذا الكم من النجوم والتعامل معهم بالطريقة المناسبة.

وأضاف: أما ثاني قرار فسيكون معاقبة اللاعبين الكبار على سوء النتائج والأداء لأنهم أساس الفريق، هم من يجب أن يدعموا الفريق وزملائهم ويساعدوهم "يشيلوا الفريق واللاعبين".

وواصل: رسالتي إلى إمام عاشور: محتاج تركز أكتر وتتعب أكتر وترجع نفسك لمستواك السابق، محتاج تعرف إنك بتلعب لنادي كبير وعظيم اسمه النادي الأهلي، وبالتالي لازم تستوعب حجم المسؤولية الملقاة عليك وإنك مش جاي تقضي وقت وخلاص.

وأنهى لؤي وائل حديثه: رسالتي إلى لاعبي الأهلي: ركزوا وارجعوا لمستواكم السابق، أنتم تلعبون لنادي كبير له اسمه وتاريخه وبطولاته، فلازم تكونوا مستوعبين وعارفين قيمة وحجم النادي، والنادي محتاج منكم أيه ومستني منكم أيه، ولازم تكونوا مقدرين دور الجماهير سواء الملايين اللي بتشجع الفريق بشكل عام أو الآلاف اللي بتتواجد في المدرجات، ولازم الجماهير تحس إنك بتقاتل وتمت نفسك وبتعمل اللي عليك وده هيرضيها حتى لو النتائج مش جيدة.