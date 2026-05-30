300 فرصة عمل للشباب للغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة سامية عبد السلام مدير المديرية، عن توفير 300 فرصة عمل للذكور والإناث على مهنة «عامل إنتاج» بشركة للغزل والنسيج (صناعة الجوارب) بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.

وأوضحت المديرية أن الشركة توفر عددًا من المزايا للعاملين، من بينها التأمينات الاجتماعية والطبية، ووسائل مواصلات مجانية لجميع أنحاء المحافظة من خلال أتوبيسات لنقل العاملين، ورواتب مجزية وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مكافآت وحوافز بالمناسبات والأعياد، وحوافز إنتاج ومكافآت للالتزام والتفوق الوظيفي، وفرص للترقي وزيادة الرواتب، إلى جانب تقديم وجبات يومية مجانية وتنظيم أنشطة وفعاليات دورية لتحفيز العاملين.

وأضافت أن شروط التقديم تتضمن أن يتراوح سن المتقدم بين 20 و35 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو أعلى، مع إتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات ولغير ذوي الخبرة... كما تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي، وبرنتًا تأمينيًا حديثًا، بالإضافة إلى ما يفيد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

وأشارت المديرية إلى أن التقديم متاح بمقر الشركة بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، أو بمقر مديرية العمل بشارع شبين الكوم خلف الأستاذ، كما يمكن التسجيل إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/8S5VcNfMyYimpbP99

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية العمل بالإسماعيلية على الرقم: 01557320993.