كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية تحصد المركز الـ 11 عالميًا في تصنيف Inspireli

حققت كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية إنجازًا دوليًا جديدًا، بحصولها على المركز الحادي عشر ضمن أفضل 100 مؤسسة تعليمية على مستوى العالم، وفق التصنيف العام الصادر ضمن الدورة العاشرة من جوائز Inspireli Awards 2024/2025.

ووفق بيان للجامعة، يعكس هذا التقدم المكانة المتنامية للكلية في مجالي الفنون والعمارة، حيث يعتمد التصنيف على حجم مشاركة طلاب الجامعات في المسابقات الدولية، وهو ما أسهم في رفع ترتيب الكلية مقارنة بالمركز الرابع عشر الذي حققته في الدورة السابقة.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه يعكس دعم الجامعة المستمر للتميز الأكاديمي والابتكار وتعزيز المشاركة في المحافل الدولية.

كما أعربت عميدة الكلية الدكتورة نيفين غريب عن فخرها بالتقدم المحقق، مؤكدة أنه جاء نتيجة جهد مؤسسي وتعاون جماعي داخل الكلية.

وشهدت مراسم تسليم شهادة تصنيف Inspireli حضور قيادات أكاديمية من الكلية، حيث تم تسليم الشهادة رسميًا ضمن احتفالية الجامعة بهذا الإنجاز.