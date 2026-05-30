قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض حظر التجول ببلدة بيت امر شمال الخليل ويقتحم عدة مناطق بالضفة
محذرة من مخالفة مقررات عبور مضيق هرمز.. إيران: أمن السفن قد يواجه مخاطر جدية
عبد العاطي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب دعم جهود التوصل لتفاهمات بين أمريكا وإيران
وزير الخارجية التركي : نوافق على انضمام إسرائيل إلى منصة أمنية إقليمية .. بشرط
هيجسيث: أمريكا ستجد سبيلا لتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها
المفاوضات بين أمريكا وإيران أبرزها.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية
نص ساعة غرقان دون إنقاذ | مصرع صادم لطالب إعدادي بحمام سباحة بالمنوفية
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط | تفاصيل مهمة
نقيب المأذونين يحسم الجدل: للزوجة حق تطليق نفسها إذا فُوضت بالعصمة
تفاصيل رحله المنتخب في كأس العالم 2026
غرق طالبة جامعية في نيل بني سويف لسبب صادم .. وتحرّك عاجل لفرق الإنقاذ
إخلاء سبيل شقيق كروان مشاكل في واقعة التعدي عليه بحدائق القبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وادي الطاقة.. مشروع عالمي يحول المنيا إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

مشروع وادي الطاقة
مشروع وادي الطاقة
ايمن رياض

تواصل محافظة المنيا ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم قلاع التنمية والاستثمار في صعيد مصر، بعد أن أصبحت على موعد مع تنفيذ واحد من أضخم مشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، وهو مشروع «وادي الطاقة – Energy Valley»، الذي يمثل نقلة نوعية في ملف الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، ويعكس رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.

ويقود اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جهودًا مكثفة لمتابعة المراحل التنفيذية للمشروع العملاق، والعمل على تذليل كافة العقبات وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمارات الكبرى وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة.

ويُقام المشروع بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تسعى الشركة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية عملاقة بقدرة تصل إلى 1.7 جيجاوات، مدعومة بمنظومة متطورة لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات بسعة 4 جيجاوات/ساعة، باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتوفير حلول متقدمة لتخزين الطاقة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد، في يناير الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية الخاصة بالمشروع، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «سكاتك» النرويجية ممثلة في شركة «فالي للطاقة المستدامة»، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة و المتجددة .

ويستفيد المشروع من الموقع الجغرافي المتميز لمحافظة المنيا، التي تتوسط محافظات الوجهين القبلي والبحري، ما يجعلها نقطة محورية لتوزيع وتخزين الطاقة المتجددة، فضلًا عن امتلاكها مقومات طبيعية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الشمسية، في ظل ارتفاع معدلات سطوع الشمس على مدار العام.

ويولي اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المشروع أهمية قصوى، باعتباره أحد المشروعات القومية الواعدة التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا الإطار، بدأت المحافظة بالفعل في ترجمة المشروع إلى فرص حقيقية على أرض الواقع، من خلال الإعلان عن توفير وظائف جديدة للشباب في عدد من التخصصات، بينها المهندسون والسائقون والعلاقات العامة، بما يعكس جدية التنفيذ ويؤكد أن المشروعات القومية الكبرى أصبحت أداة فعلية لتحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة للتوظيف داخل محافظات الصعيد.

وأكد محافظ المنيا، خلال لقاءاته مع ممثلي شركة «سكاتك»، حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاستثمارات المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية لتحقيق التنمية الشاملة.

ولاقت جهود اللواء كدوانى إشادة برلمانية واسعة حيث أعرب النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، عن تقديره لجهود محافظ المنيا في متابعة المشروع، مؤكدًا أن «وادي الطاقة» يمثل نقلة نوعية للمحافظة، لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الكبرى إلى صعيد مصر.

الطاقة النظيفة 

ومع انطلاق المشروع العملاق على أرض المنيا، تبدو المحافظة على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاستثمارية، لتتحول «عروس الصعيد» إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، ونموذج وطني للمشروعات المستقبلية الواعدة .

محافظ المنيا مشروع وادي الطاقة الطاقة النظيفة الطاقة المستدامة تخزين وتوزيع الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترشيحاتنا

الشيخ عبد الرحمن السديس

السديس يعلن نجاح الخطة التشغيلية لرئاسة الشئون الدينية بموسم حج 1447هـ بأكثر من 6.8 مليون مستفيد

الأضحية العقيقة والنذر

الإفتاء: جمع الأضحية مع العقيقة جائز.. ولا تصح مع النذر لهذا السبب

كيفية قضاء الصلاة الفائتة

كيفية قضاء الصلاة الفائتة في السفر بعد العودة إلى محل الإقامة.. الأزهر للفتوى يوضح

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد