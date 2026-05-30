وادي الطاقة.. مشروع عالمي يحول المنيا إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

تواصل محافظة المنيا ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم قلاع التنمية والاستثمار في صعيد مصر، بعد أن أصبحت على موعد مع تنفيذ واحد من أضخم مشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، وهو مشروع «وادي الطاقة – Energy Valley»، الذي يمثل نقلة نوعية في ملف الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، ويعكس رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.

ويقود اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جهودًا مكثفة لمتابعة المراحل التنفيذية للمشروع العملاق، والعمل على تذليل كافة العقبات وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمارات الكبرى وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة.

ويُقام المشروع بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تسعى الشركة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية عملاقة بقدرة تصل إلى 1.7 جيجاوات، مدعومة بمنظومة متطورة لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات بسعة 4 جيجاوات/ساعة، باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتوفير حلول متقدمة لتخزين الطاقة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد، في يناير الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية الخاصة بالمشروع، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «سكاتك» النرويجية ممثلة في شركة «فالي للطاقة المستدامة»، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة و المتجددة .

ويستفيد المشروع من الموقع الجغرافي المتميز لمحافظة المنيا، التي تتوسط محافظات الوجهين القبلي والبحري، ما يجعلها نقطة محورية لتوزيع وتخزين الطاقة المتجددة، فضلًا عن امتلاكها مقومات طبيعية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الشمسية، في ظل ارتفاع معدلات سطوع الشمس على مدار العام.

ويولي اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المشروع أهمية قصوى، باعتباره أحد المشروعات القومية الواعدة التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا الإطار، بدأت المحافظة بالفعل في ترجمة المشروع إلى فرص حقيقية على أرض الواقع، من خلال الإعلان عن توفير وظائف جديدة للشباب في عدد من التخصصات، بينها المهندسون والسائقون والعلاقات العامة، بما يعكس جدية التنفيذ ويؤكد أن المشروعات القومية الكبرى أصبحت أداة فعلية لتحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة للتوظيف داخل محافظات الصعيد.

وأكد محافظ المنيا، خلال لقاءاته مع ممثلي شركة «سكاتك»، حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاستثمارات المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية لتحقيق التنمية الشاملة.

ولاقت جهود اللواء كدوانى إشادة برلمانية واسعة حيث أعرب النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، عن تقديره لجهود محافظ المنيا في متابعة المشروع، مؤكدًا أن «وادي الطاقة» يمثل نقلة نوعية للمحافظة، لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الكبرى إلى صعيد مصر.

ومع انطلاق المشروع العملاق على أرض المنيا، تبدو المحافظة على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاستثمارية، لتتحول «عروس الصعيد» إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، ونموذج وطني للمشروعات المستقبلية الواعدة .