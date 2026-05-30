استجابةً لمطالب المواطنين.. محافظ المنيا يقرر رصف مجمع المواقف المطور

في استجابة لمطالب المواطنين، وضمن جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا البدء في أعمال رصف مجمع مواقف المنيا المطور بجوار شرطة النجدة على طريق القاهوة - أسوان الزراعي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مجمعات المواقف وتحسين منظومة النقل بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن أعمال الرصف تأتي حرصًا على توفير خدمة نقل حضارية وآمنة تليق بالمواطن المنياوي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب والسائقين، بما يسهم في توفير بيئة منظمة وصحية داخل المجمع، فضلًا عن تسهيل حركة المركبات والارتقاء بالمظهر الحضاري للموقع.

واوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل تنفيذ أعمال الرصف بالمجمع، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بتطوير البنية التحتية للمواقف وتحسين الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف عمر نور الدين، مدير إدارة المواقف، أن أعمال الرصف تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني واستجابةً لمطالب المواطنين والسائقين، وفي إطار اهتمام المحافظة بتطوير منظومة نقل الركاب وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة، بما يحقق رضا المواطنين .