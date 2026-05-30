تراجع ملحوظ في الزيت والمكرونة والعدس.. تعرف على أسعار السلع رابع أيام عيد الأضحى

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2026، انخفاضات متفاوتة في الأسواق بعد انتهاء عطلة أول 3 أيام من العيد وعودة حركة البيع والشراء تدريجيا، فيما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى على رأسها البيض والشاي.

تراجع 6 جنيهات

وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام أكبر تراجع بين السلع الغذائية بقيمة 6.32 جنيه، يليها العدس الصحيح المعبأ الذي تراجع بنحو 6.14 جنيه.

كما انخفضت أسعار زيوت الطعام والفول والبيض البلدي، بينما جاءت أكبر زيادة في أسعار البيض والشاي خلال تعاملات اليوم.

تراجعات أسعار السلع اليوم

تراجع سعر الأرز المعبأ ليسجل 34.85 جنيه للكيلو بانخفاض طفيف بلغ 0.01 جنيه.

وانخفض سعر الفول المعبأ إلى 63.53 جنيه للكيلو بتراجع 0.91 جنيه.

كما تراجع سعر زيت عباد الشمس إلى 98.02 جنيه للتر بانخفاض 2.76 جنيه.

وسجل زيت عباد الشمس في بعض الأصناف الأخرى 96.19 جنيه للتر بعد تراجع 4.59 جنيه.

وهبط سعر المكرونة المعبأة إلى 28.56 جنيه للكيلو بانخفاض 0.18 جنيه.

كما سجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 22.42 جنيه بعد انخفاض كبير بلغ 6.32 جنيه.

وتراجع سعر العدس الصحيح المعبأ إلى 68.83 جنيه للكيلو بانخفاض 0.39 جنيه.

كما سجل العدس الصحيح في بعض الأصناف 63.08 جنيه للكيلو بعد تراجع 6.14 جنيه.

وانخفض سعر المكرونة السائبة إلى 26.77 جنيه للكيلو بتراجع 0.19 جنيه.

أسعار البيض

وتراجع سعر البيضة البيضاء إلى 4.64 جنيه بانخفاض 0.25 جنيه.

كما انخفض سعر البيضة الحمراء إلى 4.9 جنيه بتراجع 0.18 جنيه.

وسجل سعر البيض البلدي 131.04 جنيه للكرتونة بعد انخفاض 3.38 جنيه.

فيما تراجع سعر البيضة البلدي إلى 5.26 جنيه بانخفاض 0.31 جنيه.

كما هبط سعر شاى ليبتون 40 جم إلى 12.81 جنيه بانخفاض طفيف بلغ 0.02 جنيه.

وتراجع سعر الفول المجروش المعبأ إلى 63.88 جنيه للكيلو بانخفاض 1.03 جنيه.

كما سجل زيت الذرة 117 جنيها للتر بعد تراجع 2.03 جنيه.

ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية

وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى 27.14 جنيه للكيلو بزيادة 0.25 جنيه.

كما صعد سعر السكر المعبأ ليسجل 36.07 جنيه للكيلو بزيادة 0.4 جنيه.

وارتفع سعر الشاي إلى 245.95 جنيه للكيلو بزيادة 2.21 جنيه.

كما سجل سعر البيض 123.2 جنيه للكرتونة بعد ارتفاع 2.77 جنيه.

وصعد سعر شاى العروسة 40 جم إلى 11.04 جنيه بزيادة 0.06 جنيه.

كما ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 68.35 جنيه للكيلو بزيادة 0.49 جنيه.

وتشهد الأسواق حاليا استقرارا نسبيا في حركة تداول السلع الغذائية بالتزامن مع عودة النشاط التجاري تدريجيا عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار السلع الأساسية الأكثر استهلاكا.