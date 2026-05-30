قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعدطرح عملة جديدة .. ما حقيقة إلغاء الربع والنصف جنيه المعدنى؟
شؤون الحرمين: نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.. و6.8 مليون مستفيد من الخدمات والمبادرات
كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية تحصد المركز الـ 11 عالميًا في تصنيف Inspireli
فيلم رقصة البقاء يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان الدشيرة السينمائي الدولي بالمغرب
تراجع ملحوظ في الزيت والمكرونة والعدس.. تعرف على أسعار السلع رابع أيام عيد الأضحى
عداد الكهرباء الكارت يعمل بعد نفاد الرصيد.. تعرف على أوقات الساعات الصديقة
مقتل رجل برصاص الشرطة الفرنسية بعد اعتدائه بسكينين على جيرانه وتهديده عناصر الأمن
بسبب أحمد حلمي | مذيع العزاءات يقلب السوشيال ميديا بـ رد صادم على أشرف زكي
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع ملحوظ في الزيت والمكرونة والعدس.. تعرف على أسعار السلع رابع أيام عيد الأضحى

أسعار السلع خلال عطلة عيد الأضحى
أسعار السلع خلال عطلة عيد الأضحى
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2026، انخفاضات متفاوتة في الأسواق بعد انتهاء عطلة أول 3 أيام من العيد وعودة حركة البيع والشراء تدريجيا، فيما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى على رأسها البيض والشاي.

تراجع 6 جنيهات 

وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام أكبر تراجع بين السلع الغذائية بقيمة 6.32 جنيه، يليها العدس الصحيح المعبأ الذي تراجع بنحو 6.14 جنيه. 

البقوليات

كما انخفضت أسعار زيوت الطعام والفول والبيض البلدي، بينما جاءت أكبر زيادة في أسعار البيض والشاي خلال تعاملات اليوم.

 

تراجعات أسعار السلع اليوم

تراجع سعر الأرز المعبأ ليسجل 34.85 جنيه للكيلو بانخفاض طفيف بلغ 0.01 جنيه.

وانخفض سعر الفول المعبأ إلى 63.53 جنيه للكيلو بتراجع 0.91 جنيه.

الزيوت والسمن

كما تراجع سعر زيت عباد الشمس إلى 98.02 جنيه للتر بانخفاض 2.76 جنيه.

وسجل زيت عباد الشمس في بعض الأصناف الأخرى 96.19 جنيه للتر بعد تراجع 4.59 جنيه.

أسعار البقوليات

وهبط سعر المكرونة المعبأة إلى 28.56 جنيه للكيلو بانخفاض 0.18 جنيه.

كما سجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 22.42 جنيه بعد انخفاض كبير بلغ 6.32 جنيه.

وتراجع سعر العدس الصحيح المعبأ إلى 68.83 جنيه للكيلو بانخفاض 0.39 جنيه.

كما سجل العدس الصحيح في بعض الأصناف 63.08 جنيه للكيلو بعد تراجع 6.14 جنيه.

وانخفض سعر المكرونة السائبة إلى 26.77 جنيه للكيلو بتراجع 0.19 جنيه.

 

أسعار البيض

وتراجع سعر البيضة البيضاء إلى 4.64 جنيه بانخفاض 0.25 جنيه.

كما انخفض سعر البيضة الحمراء إلى 4.9 جنيه بتراجع 0.18 جنيه.

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

وسجل سعر البيض البلدي 131.04 جنيه للكرتونة بعد انخفاض 3.38 جنيه.

فيما تراجع سعر البيضة البلدي إلى 5.26 جنيه بانخفاض 0.31 جنيه.

كما هبط سعر شاى ليبتون 40 جم إلى 12.81 جنيه بانخفاض طفيف بلغ 0.02 جنيه.

وتراجع سعر الفول المجروش المعبأ إلى 63.88 جنيه للكيلو بانخفاض 1.03 جنيه.

كما سجل زيت الذرة 117 جنيها للتر بعد تراجع 2.03 جنيه.

 

ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية

وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى 27.14 جنيه للكيلو بزيادة 0.25 جنيه.

كما صعد سعر السكر المعبأ ليسجل 36.07 جنيه للكيلو بزيادة 0.4 جنيه.

وارتفع سعر الشاي إلى 245.95 جنيه للكيلو بزيادة 2.21 جنيه.

كما سجل سعر البيض 123.2 جنيه للكرتونة بعد ارتفاع 2.77 جنيه.

وصعد سعر شاى العروسة 40 جم إلى 11.04 جنيه بزيادة 0.06 جنيه.

البقوليات

كما ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 68.35 جنيه للكيلو بزيادة 0.49 جنيه.

وتشهد الأسواق حاليا استقرارا نسبيا في حركة تداول السلع الغذائية بالتزامن مع عودة النشاط التجاري تدريجيا عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار السلع الأساسية الأكثر استهلاكا.

السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية الأساسية سعر كيلو السكر اليوم سعر كيلو الدقيق اليوم سعر كرتونة البيض اليوم أسعار السلع في الأسواق اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

الجلاش

أخر أيام العيد.. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة والمشروم

طفطف الغلابة

طفطف الغلابة.. براميل وجرار زراعي يرسمون البهجة على وجوه الأطفال في عيد الأضحى

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان أبيض لافت.. شاهد

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد