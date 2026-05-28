حركة متباينة بالسلع الغذائية .. الأرز 34.85 جنيه والعدس 68.83 جنيه

شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر تباينًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، مع تسجيل انخفاضات في عدد من السلع الأساسية مقابل ارتفاعات محدودة في سلع أخرى، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسواق.



أسعار الحبوب والسكر



سجل سعر الأرز المعبأ 34.85 جنيه للكيلو بانخفاض طفيف، بينما ارتفع سعر السكر المعبأ إلى 36.07 جنيه للكيلو بزيادة 1.12%، في حين بلغ سعر الدقيق المعبأ 27.14 جنيه للكيلو بزيادة 0.93%.



الزيوت والبقوليات



تراجعت أسعار الزيوت بشكل ملحوظ، حيث سجل زيت عباد الشمس ما بين 96.19 و98.02 جنيه للتر، بانخفاض وصل إلى 4.55%، فيما بلغ زيت الذرة 117 جنيهًا للتر بتراجع 1.71%.



وسجل الفول المعبأ 63.53 جنيه للكيلو، والمجروش 63.88 جنيهًا، بينما بلغ سعر العدس الصحيح 68.83 جنيه للكيلو، والعدس الأصفر المعبأ 68.35 جنيهًا.



أسعار المكرونة



استقرت أسعار المكرونة عند مستويات متفاوتة، حيث سجلت المكرونة المعبأة 28.56 جنيه للكيلو، والسائبة 26.77 جنيه، بينما سجلت عبوة 400 جرام نحو 22.42 جنيه.



البيض والشاي



سجلت أسعار البيض تباينًا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 123.2 جنيه، والبلدي 131.04 جنيه، فيما تراوح سعر البيضة الواحدة بين 4.64 و5.26 جنيه.

وفيما يخص الشاي، سجل الشاي السائب 245.95 جنيه للكيلو، بينما سجلت عبوات الشاي الجاهز مستويات تتراوح بين 11 و12.81 جنيه.



استقرار نسبي



وتشير حركة الأسعار إلى حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق مع استمرار التغيرات المحدودة في بعض السلع الأساسية، وسط متابعة من المستهلكين خلال موسم عيد الأضحى.