أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الخميس

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس، في جميع البنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الاضحى المبارك.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الخميس 28 مايو 2026 ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة 13.87 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.86 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك نكست 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اتش اس بي سي 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك البركة 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في المصري الخليجي 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 60.74 جنيه للشراء و60.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 60.72 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة وصل سعر اليورو إلى 60.71 جنيه للشراء و60.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل 165.16 جنيه للشراء و 170.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع.