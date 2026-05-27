ثاني أيام العيد .. «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لثاني أيام عيد الأضحى المبارك، غداً الخميس 28 مايو 2026؛ مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية الحارة نهاراً، مع مفاجأة حذرت منها الخرائط الجوية وهي ظهور سحب رعدية قد تؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يظل الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، ويعود معتدلاً ومائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

تطور مفاجئ.. أمطار قد تكون رعدية بنسبة 20%

كشفت الأرصاد عن ظاهرة جوية جديدة تزامناً مع احتفالات العيد، حيث تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مؤكدة أن هذه الأمطار قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن هذه السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب على بعض المناطق المكشوفة.

استمرار اضطراب الملاحة البحرية

واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها للمصطافين ومرتادي الشواطئ بشأن اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة؛ حيث تتراوح سرعة الرياح بين (40 إلى 50) كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين (2 إلى 3) أمتار.

وفي سياق متصل، تنشط الرياح بشكل طبيعي على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين (30 إلى 40) كم/س، مما يضفي نبرة تلطيف للأجواء خلال ساعات المساء.

خريطة الشبورة والسحب المنخفضة

وتتكون في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً.

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، يصاحبها فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس (العظمى / الصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 | الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 25 | الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 33 | الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 37 | الصغرى 23

وشددت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من قِبل المواطنين والمسافرين للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية، معقبة بتهنئتها المعتادة "كل عام وأنتم بخير".