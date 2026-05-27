محمود كهربا يذ ..بح أضحية العيد فى مصر القديمة .. شاهد

حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي وإنبي السابق، على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أهالي منطقة مصر القديمة، حيث قام بذ.. بح الأضحية والتقاط الصور التذكارية مع جيرانه وعدد من المواطنين في أجواء مبهجة.

وجاء ظهور كهربا بالتزامن مع انتهاء مشواره رسميًا مع نادي إنبي، بعدما انتهى عقده مع الفريق البترولي بنهاية الموسم الحالي، عقب فترة قصيرة استمرت لمدة 6 أشهر فقط.



وكان قد حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق وانبي الحالي، على دعم زميله إمام عاشور بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي، والتي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهر كهربا وهو يساعد في حمل إمام عاشور أثناء خروجه من أرض الملعب متأثرًا بالإصابة، في لقطة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماه