أجدع خلق الله.. كهربا يهنئ جنش بعيد ميلاده

هنأ محمود عبد المنعم كهربا، لاعب إنبي، حارس المرمى محمود جنش بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب كهربا عبر ستوري انستجرام: “كل سنة وانت طيب يا اخويا وعقبال مليون سنة وتحقق كل اللي نفسك فيه يا اجدع خلق الله”.

وكان قد حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق وانبي الحالي، على دعم زميله إمام عاشور بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي، والتي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهر كهربا وهو يساعد في حمل إمام عاشور أثناء خروجه من أرض الملعب متأثرًا بالإصابة، في لقطة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير.