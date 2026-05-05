قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات
سفارة الخرطوم بالقاهرة توضح ملابسات وفاة شاب سوداني في العباسية
بعد استهداف مطار الخرطوم.. الأزهر يدعو السودانيين إلى الحفاظ على وحدة بلادهم
آخرها الأردن.. هذه الدول حجبت المواقع الإبا.حية بداخلها
براتب 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة
أكسيوس : البيت الأبيض أرسل رسالة خاصة لإيران قبل عملية هرمز الجديدة
عبدالله السعيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسموحة
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك والأهلي
آرسنال يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول
أمام وزير الصحة | مقترح برلماني بتخصيص بند بالموازنة لتوفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال
البابا تواضروس: القوانين وحدها لا تصنع بيتا سعيدا.. والوعي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة
بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توروب يكشف تطورات إصابة إمام عاشور بعد مواجهة الأهلي وإنبي

إمام عاشور
إمام عاشور
حمزة شعيب

كشف المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، عن تفاصيل إصابة لاعب الفريق إمام عاشور، والتي تعرض لها خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح توروب في تصريحاته أن اللاعب تعرض لتدخل قوي على مستوى الركبة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتمنى أن تكون الإصابة مجرد كدمة بسيطة، على أن يتم انتظار التشخيص النهائي من الجهاز الطبي.

تفاصيل إصابة إمام عاشور

وتعرض إمام عاشور لإصابة مفاجئة أثناء إحدى المحاولات الهجومية أمام مرمى إنبي، حيث فقد توازنه وسقط أرضًا بشكل مفاجئ، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

وغادر اللاعب أرض الملعب بمساعدة زملائه، ثم تم نقله عبر سيارة الملعب برفقة طبيب الفريق، لاستكمال الفحوصات الأولية.

اقرا ايضا"
 

وتوجه إمام عاشور إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، من أجل إجراء أشعة وفحوصات دقيقة، بهدف تحديد حجم الإصابة وفترة الغياب المحتملة عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

يُذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على إنبي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

توروب امام عاشور الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

محمد رمضان

تفاصيل تأسيس محمد رمضان جمعية MR1 الخيرية

مهرجان Master Scene

تفاصيل مهرجان Master Scene للعروض المسرحية

ايتن عامر

بفستان أسود .. آيتن عامر تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بالصور

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد