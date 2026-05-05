توروب يوضح حقيقة تدخل عادل مصطفى في تشكيل الأهلي

قدّم المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، التهنئة لجماهير الفريق بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي بثلاثية نظيفة أمام إنبي، مؤكدًا أن دعم الجماهير المستمر كان له دور كبير في هذا الانتصار، وأن الفريق يهديهم هذا الفوز تقديرًا لمساندتهم.

أعرب توروب خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن أمله في أن تكون هذه النتائج بداية لسلسلة من الانتصارات المتتالية، مشيرًا إلى أن الجماهير عانت خلال الفترة الماضية بسبب تذبذب النتائج، مقدمًا اعتذاره لهم عن ذلك.



تطورات إصابة إمام عاشور

وحول إصابة إمام عاشور، أوضح المدير الفني أنه تواصل مع طبيب الفريق واللاعب، مرجحًا أن الإصابة عبارة عن كدمة في الركبة نتيجة تدخل في المباراة، على أن يتم حسم التشخيص النهائي خلال الساعات المقبلة.

أكد توروب أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته خلال الفترة الماضية، متسائلًا عن التركيز الإعلامي مع بعض اللاعبين دون غيرهم، مثل الحديث عن أشرف بن شرقي دون الإشارة إلى استمرارية حسين الشحات.

وأضاف أن توظيف بن شرقي كرأس حربة ليس جديدًا، حيث تم تطبيقه من قبل أمام الترجي، مشيرًا إلى أن خطأ بسيط في وقت سابق أثر على الحالة النفسية للاعب، قبل أن يعود لمستواه المعهود.

أسباب تراجع الأداء قبل المباريات الأخيرة

أوضح المدير الفني أن الفريق كان يقدم مستويات جيدة قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكن مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم، إلى جانب الإصابات، أثرت على الاستقرار الفني، خاصة في الخط الهجومي، مثل إصابة محمود حسن تريزيجيه، ما اضطر الجهاز الفني للاعتماد على عناصر شابة.

موقفه من التشكيل والصفقات

وشدد توروب على أنه المسؤول الوحيد عن اختيار التشكيل، نافيًا وجود أي تدخل من الجهاز المعاون، كما تحدث عن ملف الصفقات، مؤكدًا أنه عقد جلسات مع إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب، وبمشاركة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لتحديد احتياجات الفريق.

وأشار إلى تفضيله التعاقد مع لاعبين قادرين على صناعة الفارق، موضحًا أن بعض الصفقات لم ترتقِ للتوقعات، على أن يتم إعادة تقييم الملف خلال فترة الانتقالات الشتوية.