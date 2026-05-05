الهلال يقلب الطاولة على الخليج بثنائية مثيرة ويُشعل سباق الصدارة في الدوري السعودي

محمد سمير

حقق الهلال فوزًا ثمينًا على حساب الخليج بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

بداية صادمة ورد سريع من الهلال

دخل الخليج المباراة بقوة، ونجح في مباغتة الهلال بهدف مبكر عن طريق المهاجم النرويجي جوشوا كينج في الدقيقة 11، مستغلًا ارتباك الخط الخلفي لأصحاب الأرض.

ورغم البداية الصعبة، لم يتأخر رد الهلال كثيرًا، حيث استعاد توازنه تدريجيًا وفرض سيطرته على مجريات اللعب، حتى تمكن النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك.

سيطرة هلالية وحسم في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، مع اعتماد واضح على تحركات الأطراف والاختراق من العمق، في ظل تراجع الخليج للدفاع وتأمين مناطقه.

ونجح الهلال في ترجمة أفضليته إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 79 عن طريق سلطان مدش، الذي استغل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه التقدم في توقيت حاسم.

هدف ملغي يزيد الإثارة

وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة، بعدما سجل الفرنسي كريم بنزيما هدفًا ثالثًا للهلال في الدقيقة 95، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويلغي الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليبقى التقدم الهلالي بهدفين مقابل هدف حتى صافرة النهاية.

ودخل الهلال اللقاء بتشكيل قوي تحت قيادة مدربه سيموني إنزاجي، الذي دفع بكامل عناصره الهجومية، معتمدًا على خبرات لاعبيه في حسم المواجهات الكبرى.

في المقابل، حاول الخليج بقيادة جوستافو بويت الاعتماد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، إلا أن الضغط الهلالي المتواصل حسم المواجهة في النهاية.

بهذا الفوز، يواصل الهلال مطاردته للصدارة ويُبقي على آماله قائمة بقوة في المنافسة على لقب الدوري، في انتظار المواجهات الحاسمة المقبلة، وعلى رأسها الديربي المرتقب أمام النصر، والذي قد يلعب دورًا كبيرًا في تحديد بطل الموسم.

