سامسونج تتفوق على وحش كوالكوم المبرد بالنيتروجين السائل بتقنية ثورية

حققت شركة سامسونج الكورية طفرة هندسية غير متوقعة في قطاع أشباه الموصلات، بعد نجاح رقاقتها القادمة "Exynos 2600" المدعومة بتقنية تبديد حراري مبتكرة في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل.

وأفاد تقرير تقني نشره موقع "Wccftech" العالمي، بأن المعالج الجديد المزود بكتلة تمرير الحرارة الذكية (Heat Pass Block) نجح في تقديم أداء تشغيلي واستقرار حراري يتفوق على معالج كوالكوم المرعب "Snapdragon 8 Elite Gen 5" حتى عند إخضاع الأخير للتبريد القاسي بواسطة النيتروجين السائل لعام 2026.

تقنية التمرير الحراري تنهي أزمة

تستهدف سامسونج من خلال المعمارية المحدثة لرقاقة "Exynos 2600" كسر العقدة التاريخية لمعالجاتها والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة تحت الضغط الشديد.

وتعتمد التكنولوجيا الجديدة على دمج ممرات فيزيائية مجهرية داخل شريحة السيليكون نفسها لنقل الانبعاثات الحرارية فورياً من الأنوية عالية الأداء إلى السطح الخارجي، مما يمنع حدوث أزمة الاختناق الحراري (Thermal Throttling) ويحافظ على بقاء المعالج في ذروة قوته الحوسبية دون مبردات ضخمة.

تفوق برمي كاسح في اختبارات الأداء الصارمة

سجلت منصات اختبارات الأداء القياسية قفزة استثنائية لصالح عملاق التكنولوجيا الكوري جنوبي وسط ذهول أوساط المطورين.

وأظهرت النتائج المسربة أن معالج سامسونج حافظ على استقرار إطارات الجرافيك بنسبة كاملة وبمعدلات استهلاك طاقة منخفضة للغاية، متجاوزاً القدرات القصوى لمعالج كوالكوم "سنابدراجون 8 إيليت جين 5" والذي لم تشفع له حلول التبريد بالنيتروجين السائل فائقة التطور في مجاراة الهندسة البرمجية والعتادية الذكية التي صاغتها سامسونج لعام 2026.

امتداد القوة التشغيلية لهواتف جالاكسي بمصر والعالم

تمنح هذه النتائج الخارقة مؤشرات قوية حول الطفرة المرتقبة في جيل هواتف "جالاكسي" الرائدة، والتي عانى مستخدموها لسنوات من فوارق الأداء بين نسختي إكسينوس وسنابدراجون.

ويعد هذا التطور بمثابة ثورة حقيقية للمستخدمين والمحترفين في السوق المصرية والشرق الأوسط، حيث يضمن تشغيل ألعاب الجرافيك الثقيلة وإدارة مهام الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" محلياً بكفاءة مطلقة ودون التأثير على العمر الافتراضي أو الكفاءة الكيميائية لخلايا البطارية.

يبرهن التفوق الهندسي لرقاقة "Exynos 2600" على أن معركة أشباه الموصلات لعام 2026 لم تعد تقتصر على تقليص دقة التصنيع فحسب، بل تحولت إلى ثورة في هندسة التبريد الداخلي.

ومع نضج هذه الحلول الابتكارية من سامسونج، يبدو أن خريطة القوى الرقمية تستعد لارتداد عنيف يعيد الهيبة لمعالجات إكسينوس ويجبر المنافسين على إعادة النظر في استراتيجياتهم العتادية لقيادة قادم السنوات.