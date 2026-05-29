قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخزانة الأمريكي : الولايات المتحدة صادرت أصولاً إيرانية مشفرة بمليار دولار
تنسيق 2026 .. قدم الآن في الجامعات الأهلية
برلمانية تطالب بخطة حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة
بالتفصيل.. خطوات التقديم على عداد كهرباء 2026 والأوراق المطلوبة
معلومات استخباراتية.. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا
التموين: طرح طماطم بالمجمعات بسعر 20 جنيهًا للكيلو لتخفيف الأعباء عن المواطنين
مسئول أمريكي رفيع المستوى: انتهاء اجتماع ترامب دون اتخاذ قرار بشأن إيران
المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب
قبل طرح الإسكان الجديد .. ما الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم؟
هرم مصر الرابع .. خالد عبد العزيز يكشف قصة تاريخية عن عمارة الإيموبيليا
الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي
إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تتفوق على وحش كوالكوم المبرد بالنيتروجين السائل بتقنية ثورية

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

حققت شركة سامسونج الكورية طفرة هندسية غير متوقعة في قطاع أشباه الموصلات، بعد نجاح رقاقتها القادمة "Exynos 2600" المدعومة بتقنية تبديد حراري مبتكرة في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل.

وأفاد تقرير تقني نشره موقع "Wccftech" العالمي، بأن المعالج الجديد المزود بكتلة تمرير الحرارة الذكية (Heat Pass Block) نجح في تقديم أداء تشغيلي واستقرار حراري يتفوق على معالج كوالكوم المرعب "Snapdragon 8 Elite Gen 5" حتى عند إخضاع الأخير للتبريد القاسي بواسطة النيتروجين السائل لعام 2026.

تقنية التمرير الحراري تنهي أزمة 

تستهدف سامسونج من خلال المعمارية المحدثة لرقاقة "Exynos 2600" كسر العقدة التاريخية لمعالجاتها والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة تحت الضغط الشديد.

 وتعتمد التكنولوجيا الجديدة على دمج ممرات فيزيائية مجهرية داخل شريحة السيليكون نفسها لنقل الانبعاثات الحرارية فورياً من الأنوية عالية الأداء إلى السطح الخارجي، مما يمنع حدوث أزمة الاختناق الحراري (Thermal Throttling) ويحافظ على بقاء المعالج في ذروة قوته الحوسبية دون مبردات ضخمة.

تفوق برمي كاسح في اختبارات الأداء الصارمة

سجلت منصات اختبارات الأداء القياسية قفزة استثنائية لصالح عملاق التكنولوجيا الكوري جنوبي وسط ذهول أوساط المطورين.

 وأظهرت النتائج المسربة أن معالج سامسونج حافظ على استقرار إطارات الجرافيك بنسبة كاملة وبمعدلات استهلاك طاقة منخفضة للغاية، متجاوزاً القدرات القصوى لمعالج كوالكوم "سنابدراجون 8 إيليت جين 5" والذي لم تشفع له حلول التبريد بالنيتروجين السائل فائقة التطور في مجاراة الهندسة البرمجية والعتادية الذكية التي صاغتها سامسونج لعام 2026.

امتداد القوة التشغيلية لهواتف جالاكسي بمصر والعالم

تمنح هذه النتائج الخارقة مؤشرات قوية حول الطفرة المرتقبة في جيل هواتف "جالاكسي" الرائدة، والتي عانى مستخدموها لسنوات من فوارق الأداء بين نسختي إكسينوس وسنابدراجون.

ويعد هذا التطور بمثابة ثورة حقيقية للمستخدمين والمحترفين في السوق المصرية والشرق الأوسط، حيث يضمن تشغيل ألعاب الجرافيك الثقيلة وإدارة مهام الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" محلياً بكفاءة مطلقة ودون التأثير على العمر الافتراضي أو الكفاءة الكيميائية لخلايا البطارية.

يبرهن التفوق الهندسي لرقاقة "Exynos 2600" على أن معركة أشباه الموصلات لعام 2026 لم تعد تقتصر على تقليص دقة التصنيع فحسب، بل تحولت إلى ثورة في هندسة التبريد الداخلي.

ومع نضج هذه الحلول الابتكارية من سامسونج، يبدو أن خريطة القوى الرقمية تستعد لارتداد عنيف يعيد الهيبة لمعالجات إكسينوس ويجبر المنافسين على إعادة النظر في استراتيجياتهم العتادية لقيادة قادم السنوات.

سامسونج شركة سامسونج الكورية Exynos 2600

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

خالد طلعت

الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

ترشيحاتنا

جولة ميدانية لمدير رعاية بورسعيد الصحية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بمستشفى النصر التخصصي

جولة ميدانية لمدير رعاية بورسعيد الصحية ثالث أيام عيد الأضحى بمستشفى النصر | صور

منع سير الخيول والدراجات الهوائية بالممشى السياحي ومداخل الشواطئ

ثالث أيام عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يواصل تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية

جبال الملح” ببورفؤاد تواصل جذب الزوار من مختلف المحافظات

إقبال جماهيري على شواطئ بورسعيد ثالث أيام العيد | صور

بالصور

تفاصيل الكشف عن أول سيارة كهربائية من فيراري في تاريخها

فيراري لوتشه
فيراري لوتشه
فيراري لوتشه

التستوستيرون عند الرجال.. 7 أطعمة نباتية تزيد هرمون الذكورة

أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال

5 وصفات سريعة تحول بواقي اللحمة في ثاني أيام العيد لأكلات شهية

أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد