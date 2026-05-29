الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف ملامح Galaxy Z Fold 8 قبل الإعلان الرسمي

شيماء عبد المنعم

كشفت تسريبات جديدة عن وحدة تجريبية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold 8، لتمنح المهتمين بسوق الهواتف القابلة للطي أوضح تصور حتى الآن لتصميم الجهاز المنتظر قبل الإعلان الرسمي المتوقع في يوليو المقبل.

ووفقا للتسريبات، سيأتي الهاتف بتصميم مختلف مقارنة بالإصدار السابق Galaxy Z Fold 7، حيث سيكون أكثر عرضا وأقصر طولا، مع شاشة داخلية توفر تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية عند فتح الهاتف بالكامل، ما يعكس توجه سامسونج نحو تحسين تجربة الاستخدام والترفيه.

سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Z Fold 8 بتصميم جديد كليا

ورغم التغييرات التصميمية، تشير المعلومات المتداولة إلى أن الهاتف سيشهد بعض التنازلات على مستوى العتاد، إذ سيضم كاميرتين خلفيتين فقط، إضافة إلى بطارية بسعة 4800 مللي أمبير، وهي أقل من البطارية المتوقعة لهاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra التي يشاع أنها ستصل إلى 5000 مللي أمبير.

وفي خطوة جديدة، تستعد سامسونج لإطلاق نسختين من سلسلة Fold هذا العام، بعدما قررت إعادة هيكلة أسماء أجهزتها القابلة للطي. 

ووفقا للتقارير، سيحمل الطراز الجديد ذو التصميم العريض اسم Galaxy Z Fold 8، بينما سيأتي الإصدار الأعلى مواصفات تحت اسم Galaxy Z Fold 8 Ultra.

ومن المتوقع أن يحصل إصدار Ultra على كاميرات إضافية وبطارية أكبر، إلى جانب تصميم يحافظ على هوية سلسلة Fold التقليدية المشابهة لهاتف Fold 7. 

كما سيشترك الهاتفان في استخدام الجيل الجديد من الكاميرات الأمامية الصغيرة التي تطورها سامسونج.

في المقابل، لا يزال Galaxy Z Fold 7 يحافظ على مكانته كأحد أبرز الهواتف القابلة للطي في السوق، خاصة مع العروض الترويجية القوية التي تقدمها سامسونج حاليا لتصريف المخزون، والتي تصل إلى خصومات بنحو 50% في بعض الأسواق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المنافسة داخل سوق الهواتف القابلة للطي، بالتزامن مع استمرار التسريبات المتعلقة بهاتف آبل القابل للطي المنتظر، والذي يتوقع أن يحمل اسم iPhone Ultra. 

وتشير تقارير إلى أن سامسونج ستكون المورد الحصري لشاشات الجهاز، ما يمنحها أفضلية مبكرة في متابعة تحركات منافستها الأمريكية.

كما دخلت هواوي المنافسة بقوة من خلال هاتفها الجديد Pura X Max، بينما تسعى سامسونج إلى استباق آبل عبر إطلاق Fold 8 خلال الصيف الحالي، في وقت تواجه فيه آبل تحديات تقنية وتأجيلات متكررة لمشروعها القابل للطي.

وبحسب التسريبات، لا تزال آبل تعمل على معالجة مشكلات تتعلق بوضوح تجعد الشاشة الداخلية، إضافة إلى أصوات واهتزازات في المفصل بعد الاستخدام، وهي عيوب قد تؤثر على تجربة المستخدم والانطباع الأول عن الجهاز.

ورغم الحماس الكبير تجاه تطور الهواتف القابلة للطي، لا يزال هذا النوع من الأجهزة يثير تحفظات بعض المستخدمين، خاصة فيما يتعلق بالتصميم العملي وطبيعة الاستخدام اليومي. 

ومع ذلك، يبدو أن Galaxy Z Fold 8 قد يقدم تجربة أكثر توازنا بفضل تصميمه الجديد وشاشته الداخلية الأعرض، التي قد تكون أكثر ملاءمة لمشاهدة المحتوى المرئي.

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج رسميا عن تفاصيل الهاتف خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان Galaxy Z Fold 8 سيتمكن من تعزيز مكانة الشركة في سوق الهواتف القابلة للطي ومواصلة نجاح السلسلة.

