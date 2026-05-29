حكم قضائي بإزالة إسم ترامب من مركز كينيدي في واشنطن

أصدر القاضي الفيدرالي كريستوفر كوبر حكمًا بإزالة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مركز كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن العاصمة، وقضى بأنه لا يمكن تغيير اسم المركز إلا بقانون من الكونجرس.

ويُعدّ هذا المركز- الذي يستضيف عروضًا مسرحية ويتخذه مقرًا للأوركسترا السيمفونية الوطنية- أحد أبرز معالم العاصمة الأمريكية، وتولى ترامب إدارته، العام الماضي، وعيّن موالين له مديرين جددًا، وخصص له “ربع مليار دولار”، كما أضاف اسمه إلى "مركز ترامب-كينيدي".

وأمر القاضي بإزالة جميع اللافتات التي تحمل اسم ترامب من المواد الرسمية في غضون 14 يومًا.