انخفاض أسعار الجنيه الذهب ثالث أيام عيد الأضحى 2026

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الجمعة 29-5-2026 في تداولات ثالث أيام عيد الأضحي المبارك بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب ما يقارب من 280 جنيها على الأقل، مقارنة بما كان عليه مساء أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الجنيه الذهب 54.12 ألف جنيه للشراء و 53.72 ألف جنيه للبيع.

الذهب يتراجع

تراجع سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6765 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7731 جنيها للشراء و 7674 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7087 جنيها للشراء و 7034 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6765 جنيها للشراء و 6715 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5798 جنيها للشراء و 5755 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4540 دولارا للشراء و 4539 دولارا للبيع.