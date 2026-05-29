الوباء الصامت يضرب إسرائيل مجددا.. العثور على جـ ثة رجل بعد أيام من وفاته في نهاريا

عثر على جثة رجل داخل منزل في مدينة نهاريا بعد أيام من وفاته، في واقعة جديدة تسلط الضوء على ما تصفه الأوساط الإسرائيلية بـ«الوباء الصامت»، والمتمثل في تزايد حالات وفاة أشخاص يعيشون بمفردهم دون اكتشاف وفاتهم إلا بعد مرور عدة أيام.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اكتشفت صاحبة عقار معروض للبيع الجثمان أثناء اصطحابها مشترين محتملين لمعاينة الشقة في شارع يهودا المكابي بمدينة نهاريا، قبل أن يتم استدعاء متطوعي منظمة «زاكا» للتعامل مع الحادث.

وتأتي هذه الواقعة في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المماثلة داخل إسرائيل، حيث سجلت منظمة «زاكا» خلال شهر مايو الجاري 23 حالة عُثر فيها على أشخاص متوفين داخل منازلهم بعد أيام من الوفاة، مقارنة بـ10 حالات فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقترب من 130%.

وحذرت المنظمة من تفاقم الظاهرة، داعيةً إلى تعزيز التواصل مع كبار السن والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.