تحذير.. أخطاء تدمر شحن عداد الكهرباء عند استخدام التكييف في فترة قصيرة

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بدأ الكثيرون في استخدام التكييفات لساعات طويلة للتقليل من درجة حرارة الغرفة وترطيبها، لتظهر الشكوى من نفاذ شحن عداد الكهرباء بشكل سريع حتى إذا كان هناك ترشيد في استهلاك الأجهزة الأخرى، ولكن لم تكن المشكلة في استخدام التكييف، ولكن المشكلة تكون عند استخدامه بشكل خاطئ، عن طريق تشغيله بعدة أخطاء شائعة يفعلها الكثير من المواطنين بشكل يومي، وتزداد المشكلة مع عدادت الكهرباء مسبقة الدفع.

أخطاء تدمر شحن عداد الكهرباء عند استخدام التكييف

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توجيه المواطنين لاستخدام الأجهزة الكهربائية بالشكل الأمثل، لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، أو نفاذ شحن العداد مسبق الدفع الا ان هناك بعض الأخطاء التي تعمل على تدمير شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عند استخدام التكييف، وفق ما أوضحه الجهاز وتتمثل في الآتي:



- ضبط التكييف على درجة حرارة منخفضة

إذ يلجأ الكثيرون إلى تشغيل التكييف على درجة حرارة منخفضة بشكل كبير عند الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتقوم بضبطه على 16 أو 17 درجة حتى يتم تبريد الغرفة بشكل سريع، ما يجعل التكييف يعمل بأقصى طاقة لفترة طويلة حتى يتمكن من تبريد الغرفة بتلك الدرجة المضبوط عليها، ما يعني استهلاك الكهرباء بشكل كبير ما يؤدي لنفاذ شحن العداد بشكل سريع، خصوصا إذا كان التكييفي يعمل لفترات طويلة.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه أفضل درجة لتشغيل التكييف وتوفير الاستهلاك ضبطه على 24 لـ 22 أو درجة، لأنّها تعطي تبريد مناسب وفي الوقت نفسه تعمل على تقليل استهلاك الكهرباء بشكل واضح.



- تشغيل التكييف أثناء فتح الأبواب والنوافذ

ومن أكثر الأخطاء الشائعة في المنازل والتي تؤدي لتدمير شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع هو تشغيل التكييف أثناء فتح الأبواب والنوافذ، ما يجعل الهواء البارد يتسرب للخارج، كما يدخل الهواء الساخن بدلا منه، ما يجعل التكييف يعمل بأعلى طاقة له لفترة أطول للحفاظ على برودة الغرفة، ما يجعل استهلاك الكهرباء يزيد بشكل كبير، ومع تكرار الموضوع يوميا، يتم ملاحظة أن شحن العداد ينتهي بشكل أسرع من الطبيعي حتى إذا كان استخدام الكهرباء متوسط.



- استخدام زر التربو لساعات طويلة

ويعد زر التربو أو التبريد السريع من المميزات اللي موجودة في معظم أجهزة التكييف الحديثة، لكنه موجود للاستخدام المؤقت فقط، ولا يمكن استخدامه لفترة طويلة من الوقت مثل ما يفعل الكثيرون، وفي حالة عمل زر التربو لفترات طويلة من الوقت، فذلك يجعل التكييف يعمل بكامل طاقته ما يعني سحب الكهرباء بأعلى شكل، إضافة إلى أنه من الممكن أن يقلل العمر الافتراضي للجهاز مع الوقت.



نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء للحفاظ على شحن العداد

حتى يتم تقليل استهلاك الكهرباء مع التكييف، لا بد من تنظيف الفلاتر بشكل دوري، وقفل الأبواب والشبابيك جيدا أثناء التشغيل.

- تجنب ترك التكييف أثناء تشغيله في غرفة فارغة لا يوجد بها أحد.

- يفضل استخدام المراوح مع التكييف لتوزيع الهواء البارد بشكل أسرع، إذ يساعد ذلك على تقليل عدد ساعات التشغيل والحفاظ على شحن عداد الكهرباء لأطول فترة ممكنة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية.