الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 11 طفلا يوميا بسبب أعمال العنف في لبنان

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بأن ما معدله 11 طفلاً قد قُتلوا أو أُصيبوا يومياً في لبنان على مدار الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال تضرروا جراء الضربات الجوية الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وأوضح ريكاردو بيريس، المتحدث باسم "يونيسف"، أن يوم الخميس وحده شهد مقتل 7 أطفال وإصابة 30 آخرين؛ ليرتفع إجمالي الضحايا من الأطفال إلى 55 قتيلاً و212 جريحاً منذ إعلان قرار وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي، والذي جرى تجاهله واستمرت العمليات العسكرية بموجبه.

ودعت المنظمة الأممية، جميع الأطراف، إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والامتثال للقانون الدولي، مؤكدة على ضرورة منح المنظمات الإنسانية ممراً آمناً وسريعاً ودون عوائق للوصول إلى المناطق المتضررة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.