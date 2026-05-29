الكرملين: تقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي قد يتعارض مع عضويتها في الاتحاد الأوراسي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي؛ قد يضعها مستقبلا في موقف يتعارض مع قواعد ومعايير عضويتها داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن أرمينيا "ستجد نفسها عاجلا أم آجلا أمام تعارض بين المعايير التي تعتمدها معايير وقواعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، معتبرا أن الجمع بين المسارين "أمر مستحيل".

وأضاف أن التوجه نحو الاتحاد الأوروبي "حق سيادي مطلق لأرمينيا"؛ لكنه شدد على أنه "لا ينبغي أن يتم على حساب المصالح الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".