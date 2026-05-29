دا وقته واحنا بنحج.. محمد هنيدي يمازح معجب في الحج

انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو طريف للفنان محمد هنيدي بملابس الإحرام، خلال تواجده في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وظهر محمد هيندي، في لقطة طريفة وعفوية، وهو يمازح شاباً استوقفه للتصوير أثناء أداء مناسك الحج، ليرد عليه هنيدي بأسلوبه الكوميدي الساخر، قائلاً: "ده وقته؟! ده احنا بنحج".

وتفاعل المتابعون مع المقطع، ولاقى إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على عفوية محمد هنيدي وقدرته على إدخال البهجة والسرور في نفوس محبيه بأسلوبه التلقائي المميز في مختلف الأوقات والمناسبات.