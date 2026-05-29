وزير الدولة لشئون الدفاع القطري يبحث مع وزير الداخلية السنغافوري التطورات الأمنية الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، مع الوزير المنسق للأمن القومي ووزير الشئون الداخلية السنغافوري كي شانموغام، مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان على هامش مشاركة وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري في أعمال حوار شانغريلا 2026 المنعقد في جمهورية سنغافورة.

وتناول اللقاء - وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع القطرية (قنا) - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات والمتغيرات الإقليمية الراهنة، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين.

حضر اللقاء سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.