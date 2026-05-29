تسريبات تكشف عن الألوان الرسمية لهواتف iPhone 18 Pro المرتقبة من أبل

كشفت تقارير تقنية موثوقة نُشرت اليوم عبر موقع "MacRumors" العالمي المتخصص في متابعة أخبار شركة أبل، عن النظرة الأولى والخيارات اللونية الرسمية التي تعتزم الشركة الأمريكية طرحها لسلسلة هواتف "iPhone 18 Pro" المنتظرة.

وأظهرت التسريبات العتادية القادمة من خطوط الإنتاج البصرية، أن أبل اختارت دمج تدرجات لونية جديدة كلياً تعزز من فخامة التصميم الخارجي وتمنح الأجهزة مظهراً عصرياً جذاباً يتوافق مع تطلعات المستخدمين لعام 2026.

تدرجات تيتانيوم مبتكرة تضفي مظهراً استثنائياً

تستهدف أبل من خلال التشكيلة اللونية الجديدة لهواتف "آيفون 18 برو" إحداث لمسة تجديد بصرية تكسر النمطية المعتادة للأجيال السابقة.

وأوضحت الصور والمخططات المسربة أن السلسلة الرائدة ستتوفر بلون "التيتانيوم الكوني" ولون "الأرجواني العميق المخملي" إلى جانب الألوان الكلاسيكية المحدثة مثل الأبيض والأسود الفلكي، حيث تم معالجة الهيكل الخارجي المصنوع من التيتانيوم بدرجة عالية بتقنيات صقل برمجية متطورة تمنع ظهور بصمات الأصابع وتقاوم الخدوش بفاعلية.

طبقات زجاجية متطورة تتفاعل مع الضوء اللحظي

تمنح هندسة الزجاج الخلفي المطور للهاتف قدرة فريدة على تغيير انعكاس التدرج اللوني بحسب زاوية سقوط أشعة الضوء؛ وحرص مصممو أبل على دمج جزيئات بلورية دقيقة داخل طبقات الزجاج المعالج كيميائياً؛ مما يعطي إحساساً بالعمق البصري والفخامة، بالتكامل مع البروز المتناسق لمنصة الكاميرات الخلفية العملاقة، وهو ما يمنح الهاتف هوية بصرية رائدة ومستقلة تتفوق بها الشركة في معركة التصميم لعام 2026.

اهتمام جماهيري واسع باللمسات التصميمية في مصر

تلقى عشاق التكنولوجيا والمحترفون في مصر والشرق الأوسط هذه التسريبات بشغف كبير؛ نظراً للأهمية القصوى التي يشكلها المظهر الخارجي للهواتف الرائدة لدى المستهلك العربي.

وتتزامن هذه الترقيات الجمالية مع تسريبات برمجية سابقة تؤكد تزويد الهواتف بمعالجات ذكية فائقة الأداء قادرة على إدارة خوارزميات معالجة الصور وميزات الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" محلياً، مما يجعل جيل "iPhone 18 Pro" قفزة متكاملة عتاداً وشكلاً.

ويبرهن الكشف المبكر عن ألوان هواتف "iPhone 18 Pro" على أن شركة أبل تولي التصميم الخارجي جانباً كبيراً من استراتيجيتها التسويقية للحفاظ على بريق علامتها التجارية.

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي الخريفي لعام 2026، يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه الألوان الساحرة والخامات المتطورة في إشعال معدلات الطلب المسبق وحسم صدارة المبيعات العالمية والمحلية مجدداً.